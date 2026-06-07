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Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:40 - 07 Ιουν 2026

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε προκαταρκτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών αεροπορικών μεταφορών κατέληξαν οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών, όπως αναφέρει σε άρθρο του το Politico.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις συνομιλίες, το βασικό καθεστώς αποζημιώσεων για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο, παρά τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί για πιθανή αναθεώρηση των σχετικών ορίων.

Διατηρείται το όριο των τριών ωρών για αποζημίωση

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τη διατήρηση του δικαιώματος αποζημίωσης για τους επιβάτες όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ένα από τα βασικά στοιχεία του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού.

Με βάση το νέο πλαίσιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, οι αποζημιώσεις προβλέπεται να ανέρχονται σε:

  1. 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων,
  2. 400 ευρώ για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα,
  3. 300 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων με καθυστέρηση μεταξύ τριών και τεσσάρων ωρών,
  4. έως 600 ευρώ για καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις τέσσερις ώρες ή σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων.

Οι προβλέψεις αυτές διατηρούν τον πυρήνα του σημερινού συστήματος αποζημιώσεων, παρά τις πιέσεις που είχαν ασκηθεί για αύξηση του ελάχιστου χρόνου καθυστέρησης που απαιτείται για τη χορήγηση αποζημίωσης.

Πιο απλή και διαφανής διαδικασία για τους ταξιδιώτες

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να αποστέλλουν εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης μιας πτήσης σύνδεσμο που θα οδηγεί σε ειδική φόρμα υποβολής αιτήματος αποζημίωσης.

Παράλληλα, θα οφείλουν να ενημερώνουν αναλυτικά τους επιβάτες για τα αίτια της καθυστέρησης ή της ακύρωσης, διευκρινίζοντας εάν πρόκειται για «έκτακτες περιστάσεις», οι οποίες ενδέχεται να απαλλάσσουν την εταιρεία από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

Νέες υποχρεώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες μέσω μόνιμων και προσβάσιμων μέσων επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Μετά την υποβολή του αιτήματος από τον επιβάτη, οι εταιρείες θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών είτε για να καταβάλουν την προβλεπόμενη αποζημίωση είτε για να αιτιολογήσουν εγγράφως την απόρριψη του αιτήματος.

Η ρύθμιση αυτή αντικαθιστά προηγούμενες προτάσεις που προέβλεπαν τη χρήση προ-συμπληρωμένων εντύπων αποζημίωσης.

Αλλαγές και στη διαμόρφωση των τιμών των εισιτηρίων

Οι διαπραγματεύσεις έχουν καταλήξει και σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των αεροπορικών ναύλων.

Στο εξής, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλούνται να εμφανίζουν σαφώς τις τιμές που περιλαμβάνουν χειραποσκευή καμπίνας και όχι μόνο το μικρό προσωπικό αντικείμενο που επιτρέπεται σήμερα σε πολλές οικονομικές κατηγορίες εισιτηρίων.

Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες να επιλέγουν χαμηλότερο ναύλο εφόσον δεν επιθυμούν να ταξιδεύουν με επιπλέον αποσκευή καμπίνας.

Τα επόμενα βήματα έως την τελική έγκριση

Η προκαταρκτική συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, το κείμενο θα εξεταστεί από την επιτροπή συνδιαλλαγής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με στόχο την οριστική επικύρωση του νέου πλαισίου έως τις 15 Ιουνίου.

Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα καθορίσει το καθεστώς προστασίας εκατομμυρίων Ευρωπαίων επιβατών και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο όπου οι αεροπορικές μετακινήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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