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Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:59 - 07 Ιουν 2026

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης και τη σταθερή άνοδο της τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ERTNEWS, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο διακινήθηκαν συνολικά 12.235.624 επιβάτες, έναντι 11.620.455 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,3%. Η άνοδος προήλθε τόσο από τις πτήσεις εσωτερικού όσο και από τις διεθνείς μετακινήσεις, με την εγχώρια αγορά να παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης.

Άνοδος 6% στην κίνηση εσωτερικού

Η επιβατική κίνηση στο εσωτερικό ανήλθε σε 3.423.398 επιβάτες, από 3.230.470 το αντίστοιχο πεντάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 6%.

Αναλυτικά:

Τον Ιανουάριο διακινήθηκαν 546.953 επιβάτες, έναντι 510.750 το 2025 (+7,1%).

Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 554.592 επιβάτες, από 504.460 ένα χρόνο πριν, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο του πενταμήνου (+9,9%).

Τον Μάρτιο η κίνηση ανήλθε σε 635.406 επιβάτες, από 606.158 (+4,8%).

Τον Απρίλιο διακινήθηκαν 777.565 επιβάτες, έναντι 732.781 (+6,1%).

Τον Μάιο, που αποτέλεσε τον ισχυρότερο μήνα για την εσωτερική αγορά, καταγράφηκαν 908.882 επιβάτες, από 876.321 το 2025 (+3,7%).

Πάνω από 8,8 εκατ. επιβάτες στις διεθνείς πτήσεις

Η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε να αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας του αεροδρομίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8,8 εκατομμύρια επιβάτες στο πεντάμηνο.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες εξωτερικού έφθασαν τους 8.812.226, έναντι 8.389.985 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5%.

Η εικόνα ανά μήνα διαμορφώθηκε ως εξής:

Ιανουάριος: 1.445.595 επιβάτες, από 1.323.936 το 2025 (+9,2%).

Φεβρουάριος: 1.428.030 επιβάτες, από 1.247.479, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση της περιόδου (+14,5%).

Μάρτιος: 1.671.163 επιβάτες, έναντι 1.617.021 (+3,3%).

Απρίλιος: 1.959.590 επιβάτες, από 1.976.946 το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας τη μοναδική αρνητική μεταβολή του πενταμήνου (-0,9%).

Μάιος: 2.307.848 επιβάτες, έναντι 2.224.603 το 2025 (+3,7%), αποτελώντας τον μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών ταξιδιωτών.

Νέα υψηλά για το αεροδρόμιο της Αθήνας

Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με την επιβατική κίνηση να ξεπερνά τα 12,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες και να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου.

Η αυξημένη ζήτηση τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς μετακινήσεις δημιουργεί θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια της θερινής περιόδου, με τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της χώρας να συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως βασική πύλη εισόδου προς την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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