25 χρόνια Athens Jazz: Στην επετειακή του έκδοση, το φεστιβάλ μεταμορφώνει την Τεχνόπολη – Το αναλυτικό πρόγραμμα

20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποκαλύπτουν την τζαζ της εποχής μας, γκρεμίζοντας κάθε κανόνα και κλισέ! Δείτε το αναλυτικό line up.

Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της πόλης κι έρχεται με μια μεγάλη επετειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για μια εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις θα συμπληρώσουν τη φεστιβαλική εμπειρία.

Η 25η διοργάνωση του φεστιβάλ καταφθάνει πιο τολμηρή, πιο εξωστρεφής και πιο ζωντανή από ποτέ, με βλέμμα στον επαναπροσδιορισμό των ορίων της τζαζ για το αύριο, μα και κουβαλώντας την κληρονομιά και το πάθος ανθρώπων που έχτισαν αυτόν το θεσμό και στήριξαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα, καθιστώντας το Athens Jazz σημείο αναφοράς για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στο 25ο Athens Jazz, όλοι οι ηχητικοί συνδυασμοί είναι πλέον πιθανοί και κανένα γεωγραφικό ή μουσικό καλούπι δεν μπορεί να εγκλωβίσει τους ρυθμούς. 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταλαμβάνουν τη σκηνή της Τεχνόπολης, σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που διασχίζει σύνορα, πιάνει το σφυγμό των τελευταίων ετών και το οποίο ζυμώθηκε για να αποκαλύψει την πιο ανατρεπτική, “street” πλευρά του ήχου, χωρίς να ξεχάσει τις άχρονες ρίζες του. Αφήνοντας τις συμβάσεις εκτός εξίσωσης, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μια απλή παράθεση συναυλιών, αλλά συγκροτείται ως επιμελημένη αφήγηση που φωτίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις του είδους. Είναι φτιαγμένο για όσους αγαπούν τη μουσική που εξελίσσεται, που δεν κολλάει σε ταμπέλες, που μπορεί να χορεύεται, αλλά κυρίως να βιώνεται συλλογικά.