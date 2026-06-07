Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Στην ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών αναφέρθηκε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση με θέμα «Νερό – Κλιματική Κρίση – Γεωπολιτική», που διοργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ).

Ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η εκδήλωση αυτή μάς υπενθυμίζει το χρέος μας στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων, των φυσικών πόρων και στην ανθεκτικότητα των υποδομών», προσθέτοντας πως «είμαστε ένοικοι και όχι ιδιοκτήτες αυτής της γης».

Αναφερόμενος στις διεθνείς γεωπολιτικές διαστάσεις του ζητήματος του νερού, υπογράμμισε ότι εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για τους μελλοντικούς «πολέμους του νερού», φέρνοντας ως παράδειγμα την ένταση μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας γύρω από τη διαχείριση του Νείλου. Όπως είπε, σε πρόσφατες επαφές του στις δύο χώρες διαπίστωσε την ανησυχία για την επάρκεια όχι μόνο του νερού, αλλά και των φερτών υλικών που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, επισημαίνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω όξυνσης της κατάστασης.

Στο εσωτερικό πεδίο, ο βουλευτής Λαρίσης έκανε λόγο για μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τη μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο προς τον θεσσαλικό κάμπο, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμη για την αντιμετώπιση της απειλής ερημοποίησης της περιοχής.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Πηνειού, σημειώνοντας ότι σε περιόδους ξηρασίας «πολλές φορές παύει να υφίσταται», κάτι που, όπως είπε, ενισχύει το αίτημα για ήπια και μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πολιτεία έχει ήδη εκφράσει τη βούλησή της για την προώθηση του έργου, παραπέμποντας σε σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Λάρισα, καθώς και στην ανάθεση της επίβλεψης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Όπως σημείωσε, η υλοποίηση του σχεδίου είναι αναγκαία, ιδίως μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια, όπως οι κακοκαιρίες «Ιανός» και «Ντάνιελ», οι οποίες άφησαν σημαντικές πληγές στην περιοχή.