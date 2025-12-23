5 ατζέντες για να υποδεχτείς το 2026 πιο οργανωμένα και θετικά

Η νέα χρονιά πλησιάζει και εμείς θέλουμε να την υποδεχτούμε όσο πιο οργανωμένα – και αισιόδοξα – γίνεται! Γι’ αυτό, ζητήσαμε από τους αγαπημένους μας εκδοτικούς οίκους να μας προτείνουν ατζέντες, ημερολόγια και planners που θα κάνουν την προσαρμογή στο 2026 λίγο πιο εύκολη.

Κάθε χρόνο ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή που θα κλείσουμε τις γεμάτες σημειώσεις ατζέντες, ημερολόγια, planner μας για τη χρονιά που πέρασε και θα υποδεχτούμε το νέο έτος ακόμα πιο οργανωμένα, με καλύτερη διάθεση και την ολοκαίνουρια ατζέντα μας ανα χείρας.

Φέτος, συμβουλευτήκαμε 4 αγαπημένους εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι μας πρότειναν ατζέντες για κάθε διάθεση, από καθημερινά και εβδομαδιαία planner, μέχρι ημερολόγια για την προσωπική σου εξέλιξη και αυτοφροντίδα. Ας τα ανακαλύψουμε μαζί.

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