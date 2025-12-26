Εικαστική βόλτα στην πόλη μέσα από 30 εκθέσεις

Ένας μικρός οδηγός για να προσανατολιστείτε στη γιορτινή Αθήνα, περιηγούμενοι μουσεία, ιδρύματα, αίθουσες τέχνης, γκαλερί και τις πλούσιες εικαστικές προτάσεις τους.

Μουσεία, ιδρύματα, αίθουσες τέχνης και γκαλερί, αλλά και χώροι απρόσμενοι, όπως κήποι και εσωτερικές αυλές, βάζουν τα καλά τους τούτη την περίοδο, για να υποδεχθούν τους φιλότεχνους επισκέπτες, που μαζί με μια χαλαρή βόλτα στη γιορτινή Αθήνα θέλουν να χαρούν κάποιες από τις πολλές εικαστικές ματιές που τους προτείνονται.

Εκθέσεις που καλύπτουν σχεδόν κάθε προτίμηση προσφέρονται τούτες τις μέρες στο κοινό της πόλης: από αναδρομές σε σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους μέχρι πανοραμικές περιηγήσεις στους πρωτοπόρους του ευρωπαϊκού μοντερνισμού, και από τη ματιά διάσημων σύγχρονων φωτογράφων μέχρι ιστορικές εκθέσεις αρχειακών τεκμηρίων.

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