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Ζελένσκι: Προανήγγειλε άμεση συνάντηση με τον Τραμπ με φόντο το ειρηνευτικό σχέδιο
Ειδήσεις
13:19 - 26 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Προανήγγειλε άμεση συνάντηση με τον Τραμπ με φόντο το ειρηνευτικό σχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (26/12) ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο άμεσο μέλλον.

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφ [επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας] με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μία ημέρα. Συμφωνήσαμε σε μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο — με τον πρόεδρο Τραμπ — στο προσεχές διάστημα. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το Νέο Έτος. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2004443773309485550}

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι ήρθε μετά τις συνομιλίες της Πέμπτης με τον επικεφαλής διαπραγματευτή των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, τις οποίες ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καλή συζήτηση», λέγοντας ότι απέδωσαν «χρονοδιάγραμμα για το πώς μπορεί να έρθει πιο κοντά μια πραγματική ειρήνη».

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του Axios η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (28/12) στο Μαρ-α-Λάγκο, στην Φλόριντα.

Οι επαφές μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων έχουν ενταθεί, καθώς αυξάνονται οι προοπτικές για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και αντιστέκεται στη ρωσική επιθετικότητα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Ουμέροφ, που ηγείται της αντιπροσωπείας του Κιέβου, συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι. Είχε προηγηθεί πρόσφατο ταξίδι του αμερικανικού διδύμου στο Βερολίνο, όπου συναντήθηκαν με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το επικαιροποιημένο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που παρουσίασε ο Ζελένσκι την Τετάρτη περιλαμβάνει το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής οικονομικής ζώνης σε ορισμένες περιοχές του Ντονμπάς, στα ανατολικά εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η τελευταία εκδοχή του σχεδίου — επικαιροποίηση πρότασης της κυβέρνησης Τραμπ που τόσο το Κίεβο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αρχικά απορρίψει ως «απαράδεκτη» — διατηρεί τις προβλεπόμενες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους εταίρους, ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στο Άρθρο 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8233qpgla9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/12/2025 - 13:43
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