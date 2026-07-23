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Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα
Magazino
07:50 - 23 Ιουλ 2026

Tάσος Ιορδανίδης: Νιώθω ασφάλεια κρατώντας ταπεινή στάση απέναντι στα πράγματα

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν ξεκινήσουν την περιοδεία τους ανά την Ελλάδα – σε περισσότερες από 50 πιάτσες θα σταματήσουν αυτό το καλοκαίρι – ο Τάσος Ιορδανίδης κάνει μια στάση κοντά στο σπίτι του. Συνειδητοποιούμε πως είμαστε γείτονες και αξιοποιούμε τη συγκυρία. Αν και ήδη ο ίδιος και η Θάλεια Ματίκα, η πολυγαπημένη του σύντροφος και στενή συνεργάτιδα, ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη της Βόρειας και Στερεάς Ελλάδας με τη μεγάλη τους επιτυχία, το έργο «Θέλω να του κρατάω το χέρι» που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία εδώ και πέντε χειμώνες· φέροντας την υπογραφή του πρώτου, σε σκηνοθεσία της δεύτερης και με τη σκηνική συνύπαρξη των δυο τους.

Μια οικογενειακή υπόθεση που έγινε υπόθεση για χιλιάδες Αθηναίους θεατές από το 2020 μέχρι σήμερα· και τώρα αναζητεί τα βλέμματα του κοινού εκτός πρωτεύουσας. Αυτή η παράσταση σηματοδότησε πολλά για τον Τάσο Ιορδανίδη: ήταν το πρώτο του συγγραφικό εγχείρημα, ήταν το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στο θέατρο «Άλφα Ληναίος – Φωτίου», ήταν η επιστροφή του στο θεατρικό επιχειρείν, έχοντας ήδη βιώσει μια οικονομική καταστροφή ως παραγωγός.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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