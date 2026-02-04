Onassis Dance Days ’26: Στη σφαίρα του βαθιά προσωπικού

Οι φετινοί επίλεκτοι του Onassis Dance Days μας μιλούν για τα προσωπικά τους βιώματα που ενέπνευσαν τις νέες χορογραφίες τους.

Κατερίνα Φώτη. Έλενα Αντωνίου. Ευθύμιος Μοσχόπουλος. Τρεις Έλληνες χορογράφοι της νεότερης γενιάς βούτηξαν στις προσωπικές τους δεξαμενές για να δημιουργήσουν τα τρία έργα που θα παρουσιάσουν στο Onassis Dance Days από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Οι βιωμένες τους μνήμες, τα τραύματα, τα πένθη, οι φόβοι, οι ταυτότητες, οι παλιοί και οι νέοι αγαπημένοι ακουμπούν, εμπνέουν και παλινοδρομούν πάνω στις έννοιες του οικείου και του ανοίκειου που έμελλε να οριστεί ως η φετινή θεματική του χορευτικού φεστιβάλ της Στέγης. Και οι τρεις τους μας εξοικειώνουν με τα υλικά που θα παρουσιάσουν αυτό το τετραήμερο.

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