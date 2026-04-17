Social Media & Έφηβοι: Πώς να προστατέψετε το παιδί σας χωρίς «πόλεμο» στο σπίτι

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα όταν η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Με τη βοήθεια εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό του ψηφιακού εθισμού και της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα όταν η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Με τη βοήθεια εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό του ψηφιακού εθισμού και της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ωστόσο, η πραγματική ασφάλεια των παιδιών μας δεν ξεκινά από το ΦΕΚ της κυβέρνησης, αλλά από το σαλόνι του σπιτιού μας. Το διαδίκτυο είναι πλέον το δεύτερο «σπίτι» τους και οι κίνδυνοι από το phishing μέχρι το grooming καραδοκούν. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να περιορίσουμε το ψηφιακό τους αποτύπωμα χωρίς να γίνουμε οι «κακοί» της υπόθεσης, σύμφωνα με την Kaspersky.

Η εμπιστοσύνη είναι το ισχυρότερο firewall

Πριν ξεκινήσετε τις ρυθμίσεις, θυμηθείτε: οι αυστηρές απαγορεύσεις συχνά φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Τα παιδιά είναι «ξεφτέρια» στην τεχνολογία και θα βρουν τρόπο να παρακάμψουν τους κανόνες αν νιώσουν ότι τους πνίγετε. Ο στόχος είναι η αλληλοκατανόηση. Εξηγήστε τους ότι οι περιορισμοί δεν γίνονται για έλεγχο, αλλά για προστασία, ακριβώς όπως τους μαθαίνετε να κοιτάζουν δεξιά-αριστερά πριν διασχίσουν τον δρόμο.

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