Η έκθεση “Athens: AM Extended” με το βλέμμα των δημιουργών της

Το πολυταξιδεμένο φωτογραφικό έργο του Θανάση Καρατζά “Athens AM” προκαλεί τη ματιά του σκηνοθέτη Βύρωνα Νικολόπουλου που συνομιλεί μαζί του με νέες τεχνολογίες στην καρδιά της πόλης, στην πλευρά της Ομόνοιας που αντανακλά ακόμα αλήθεια.

Κατεβαίνεις την Αγίου Κωνσταντίνου προς το Εθνικό Θέατρο. Φουριόζα, ως συνήθως. Κάνεις ένα βήμα πίσω και κοιτάζεις κλεφτά αριστερά, στον πεζόδρομο της οδού Γερανίου. Εκεί υπάρχει ένα ακόμα have to be μέρος για την περιοχή της Ομόνοιας. Στον πρώτο όροφο της Γερανίου 44 εδρεύουν οι metacosmoi, εταιρία δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών, σε ένα ολοκαίνουργιο urban space που, αυτόν τον καιρό, χωράει όλο το νυχτερινό αθηναϊκό vibe. Οι metacosmoi ανοίγουν για πρώτη φορά το showroom τους στο κοινό, την Τρίτη 5 Μαϊου με την πολυμεσική έκθεση «Athens AM: Extended» – στο πλαίσιο του This Athens City Festival.

“Athens:AΜ” γιατί όλος ο κόσμος που την περιγράφει έχει ενεργοποιηθεί στα βαθιά αθηναϊκά σκοτάδια, όπως επί 15 χρόνια τα φωτογράφιζε ο Θανάσης Καρατζάς. “Extended” γιατί τα πλούσια φωτογραφικά στιγμιότυπα επανιδρύονται μέσα από το glance των νέων τεχνολογιών (AR, VR, video projections, installations, ηχητικά τοπία) όπως τα ερευνά την τελευταία πενταετία ο σκηνοθέτης Βύρων Νικολόπουλος. Δηλαδή, ο ποιητικός ρεαλισμός της νύχτας συναντά το αστικό φαντασιακό που συχνά αποδομείται με μια σαρκαστική, παιχνιδιάρικη ελαφράδα.

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