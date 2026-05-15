Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά για τον Akyla και το Ferto
21:29 - 15 Μάι 2026

Μόλις μία ημέρα απομένει μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, τα στοιχήματα παραμένουν ανοιχτά, χωρίς κάποιο από τα φαβορί να έχει εξασφαλίσει ξεκάθαρο προβάδισμα, παρότι η Φινλανδία εξακολουθεί να εμφανίζεται η επικρατέστερη χώρα για την πρωτιά.  

Κι ενώ η Φινλανδία έρχεται πρώτη στις στοιχηματικές, η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αυστραλίας στον Β’ ημιτελικό οδήγησε σε άνοδο τη συμμετοχή της Delta Goodrem με το «Eclipse», η οποία πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα και ο Akyla υποχωρούν στην τρίτη.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ της ελληνικής συμμετοχής.

Η Eurovision παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες ανατροπές, και ένα πιθανό «μοίρασμα» ψήφων ανάμεσα σε Φινλανδία και Αυστραλία, λόγω παρόμοιου μουσικού ύφους και κοινού στόχου, θα μπορούσε να αποδυναμώσει και τις δύο πλευρές. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί και να διεκδικήσει ακόμη και υψηλότερη θέση, μέχρι και την κορυφή.

Παράλληλα, το televoting παραμένει καθοριστικός παράγοντας, με χώρες όπως το Ισραήλ να θεωρούνται ικανές να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα και να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

Η «καταραμένη» 6η θέση

Παρά τη γενικά θετική εικόνα για την ελληνική συμμετοχή, προβληματισμό προκαλεί η θέση εμφάνισης της Ελλάδας, καθώς θα εμφανιστεί 6η στον τελικό.

Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται παραδοσιακά μειονεκτική, αφού τα τραγούδια που παρουσιάζονται νωρίς συχνά δυσκολεύονται να μείνουν στη μνήμη του κοινού μέχρι την ψηφοφορία, σε αντίθεση με όσες συμμετοχές εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του διαγωνισμού.

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την παραγωγή, ώστε να υπάρχει ροή στο show και να αποφεύγονται ομοιότητες μεταξύ συμμετοχών, γεγονός που κατά ορισμένες εκτιμήσεις μπορεί να επηρεάσει και τη δυναμική των χωρών.

Ιστορικά, η 6η θέση δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για νικηφόρες πορείες, καθώς σπάνια συμμετοχές από τόσο πρώιμες θέσεις έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση, σε αντίθεση με εκείνες που εμφανίζονται αργότερα στη βραδιά. Αυτό ενισχύει τον προβληματισμό, δεδομένου ότι η Φινλανδία θα εμφανιστεί 17η.

Ωστόσο, το σύγχρονο σύστημα ψηφοφορίας, όπου το televoting εξελίσσεται παράλληλα με τη διαδικασία, περιορίζει εν μέρει το παραδοσιακό μειονέκτημα των πρώιμων εμφανίσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 23:39
Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

