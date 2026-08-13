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Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους
Magazino
22:50 - 13 Αυγ 2026

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Reporter.gr Newsroom
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Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι άνδρες υιοθετούν τις συνήθειες των πατέρων τους μέχρι τα 38 τους χρόνια.

Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς μια γεμάτη αποθήκη, μια «ειδική» πολυθρόνα ή να ενθουσιάζεται με τις εκπτώσεις οικιακών συσκευών για να συνειδητοποιήσει ότι η ενηλικίωση φέρει μαζί της μια παράδοξη μεταμόρφωση. Ακόμη κι αν γνωρίζει κανείς τα ονόματα των καλλιτεχνών του Top 40, τα σημάδια της μετάβασης είναι εκεί: η σταδιακή, σχεδόν αθόρυβη μεταμόρφωση των ανδρών στους πατέρες τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κληρονομικότητα, την κοινωνική επιρροή και, τελικά, τη θνητότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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