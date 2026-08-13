Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι άνδρες υιοθετούν τις συνήθειες των πατέρων τους μέχρι τα 38 τους χρόνια.

Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς μια γεμάτη αποθήκη, μια «ειδική» πολυθρόνα ή να ενθουσιάζεται με τις εκπτώσεις οικιακών συσκευών για να συνειδητοποιήσει ότι η ενηλικίωση φέρει μαζί της μια παράδοξη μεταμόρφωση. Ακόμη κι αν γνωρίζει κανείς τα ονόματα των καλλιτεχνών του Top 40, τα σημάδια της μετάβασης είναι εκεί: η σταδιακή, σχεδόν αθόρυβη μεταμόρφωση των ανδρών στους πατέρες τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κληρονομικότητα, την κοινωνική επιρροή και, τελικά, τη θνητότητα.

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