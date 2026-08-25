«Μα στις διακοπές πρέπει να περνάμε καλά»: Η πίεση της τέλειας οικογενειακής ευτυχίας

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Οι οικογενειακές διακοπές δεν χρειάζεται να είναι τέλειες. Γιατί οι μικρές, αληθινές στιγμές σύνδεσης είναι αυτές που τελικά γίνονται αναμνήσεις.

Περιμένουμε τις οικογενειακές διακοπές για μήνες. Κλείνουμε δωμάτια, οργανώνουμε μετακινήσεις, φτιάχνουμε βαλίτσες και φανταζόμαστε ήρεμα πρωινά, παιχνίδια στη θάλασσα και όμορφες στιγμές όλοι μαζί.

Και μετά φτάνουμε.

Το παιδί γκρινιάζει επειδή δεν θέλει να φύγει από την παραλία. Τα αδέλφια τσακώνονται. Κάποιος είναι κουρασμένος. Οι γονείς διαφωνούν για κάτι ασήμαντο. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά εμφανίζεται η σκέψη: «Μα ήρθαμε διακοπές. Γιατί δεν περνάμε καλά;»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο mamamia.gr.