Γκίκας: 320 πλοία ελληνικών συμφερόντων και 12.000 Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Περίπου 320 πλοία και 12.000 Έλληνες, ναυτικοί και μη, βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής, Αραβική και Ερυθρά θάλασσα, ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας σε συνέντευξη του στο ΕΡΤNEWS, τονίζοντας ότι υπάρχει σχέδιο επαναπατρισμού όταν είναι ασφαλείς οι συνθήκες.

Επικαιροποιημένα στοιχεία για τα πλοία ελληνικών συμφερόντων και τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου παρουσίασε ο Στέφανος Γκίκας, με τη διαβεβαίωση ότι όλα τα πλοία έχουν ελλιμενιστεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, στην εγγύς περιοχή – Περσικός Κόλπος, Στενά του Ορμούζ και Κόλπος Ομάν – βρίσκονται 215 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Αν συνυπολογιστούν η Αραβική Θάλασσα και η Ερυθρά Θάλασσα, ο αριθμός φτάνει τα 320 πλοία. Από αυτά, δέκα πλοία φέρουν ελληνική σημαία και βρίσκονται μέσα στον Περσικό Κόλπο, ενώ αρκετά ελληνικών συμφερόντων έχουν ελλιμενιστεί σε λιμάνια χωρών της περιοχής, όπως Ιράκ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις διαχειρίστριες εταιρείες και σαφείς οδηγίες από το κέντρο επιχειρήσεων, υπό τον συντονισμό του υπουργού Βασίλης Κικίλιας. «Υπάρχει σχέδιο οργανωμένης παρακολούθησης και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, επαναπατρισμού του προσωπικού και των εγκλωβισμένων πολιτών», σημείωσε.

Σχετικά με τους Έλληνες ναυτικούς και τους εγκλωβισμένους πολίτες στην περιοχή, ο υφυπουργός επισήμανε ότι στα πλοία με ελληνική σημαία υπηρετούν αυτή τη στιγμή 85 Έλληνες ναυτικοί, ενώ σε κρουαζιερόπλοια ο αριθμός εργαζομένων και τουριστών φτάνει περίπου τους 200. Παράλληλα, υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες, για παράδειγμα στο Ομάν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ αυτών και Έλληνες πολίτες που επιστρέφουν από ταξίδια.

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί έξι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, χωρίς όμως κανένα χτύπημα σε πλοία με ελληνική σημαία ή με Έλληνες ναυτικούς, και τα πλοία που ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες συνεχίζουν κανονικά τον πλου τους. «Δεν είχαμε χτυπήματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί έχουν πλήξει τις ναυτικές βάσεις και τις παράκτιες συστοιχίες του Ιράν.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι τα πλοία έχουν ελλιμενιστεί σε λιμάνια που καθορίζονται από τις εταιρείες σε συνεννόηση με το υπουργείο. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία των Ελλήνων πολιτών με τις πρεσβείες και τα προξενεία στις χώρες του Κόλπου και ότι μόλις οι συνθήκες είναι ασφαλείς, θα γίνει η επόμενη κίνηση για τον επαναπατρισμό.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα, καθώς στην περιοχή βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Έλληνες πολίτες υπολογίζονται σε περίπου 10-12 χιλιάδες. Η ελληνική πολιτεία παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για την προστασία των ναυτικών και των πολιτών.