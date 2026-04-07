«Άπραγος» ο ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ, μετά το βέτο Κίνας και Ρωσίας

Η Κίνα και η Ρωσία άσκησαν βέτο στο σχέδιο απόφασης που κατέθεσε το Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μπλοκάροντας την έγκρισή του.

Το σχέδιο είχε στόχο να διατυπώσει σαφή θέση υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή και να ενισχύσει την προστασία της διέλευσης πλοίων από ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Το Μπαχρέιν υποστήριξε ότι απαιτείται διεθνής τοποθέτηση για την αποτροπή κάθε χρήσης βίας από κράτη που επιχειρούν να περιορίσουν την ελεύθερη διέλευση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Πεκίνο και Μόσχα διαφώνησαν με τη διατύπωση του κειμένου, κρίνοντας ότι θίγει ζητήματα κυριαρχίας των κρατών της περιοχής και υπερβαίνει, κατά την άποψή τους, τα όρια της εντολής του ΟΗΕ. Για τον λόγο αυτό δεν έδωσαν τη συναίνεσή τους στο σχέδιο που έφερε το Μπαχρέιν προς ψήφιση.

Η εξέλιξη προκάλεσε ανησυχία μεταξύ κρατών-μελών που δίνουν έμφαση στη σταθερότητα της διέλευσης από την περιοχή.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η απουσία κοινής στάσης μεταξύ των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας δυσκολεύει τη διαμόρφωση ενιαίας απόφασης για τη διαχείριση πιθανών εντάσεων στα Στενά.

Μετά το βέτο, οι διαβουλεύσεις στον ΟΗΕ αναμένεται να συνεχιστούν, με στόχο την αναζήτηση άλλης φόρμουλας για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Στο επίκεντρο παραμένει η προσπάθεια εξεύρεσης κειμένου ή πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρύτερη αποδοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Διπλωματικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των μόνιμων μελών, καθώς και η συμμετοχή των κρατών της περιοχής, θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας.

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