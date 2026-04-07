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CrediaBank: Από τις 8 Απριλίου στο ταμπλό του ΧΑ οι 375 εκατ. νέες μετοχές από την ΑΜΚ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:51 - 07 Απρ 2026

CrediaBank: Από τις 8 Απριλίου στο ταμπλό του ΧΑ οι 375 εκατ. νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
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Η διαπραγμάτευση 375 εκατ. νέων μετοχών της CrediaBank ξεκινά στις 8 Απριλίου 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’αριθμ.23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την από 01.04.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, συνολικά 375.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0.05 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ανέρχεται σε €0,80 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η

«Συνδυασμένη Προσφορά»).

Οι Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές, ενώ οι Pantelakis Securities S.A., Euroxx Securities S.A., Optima bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Rizzo Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά.

Οι EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

3. Η Συνδυασμένη Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 1 Απριλίου 2026.

4. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 1.419.357.928 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 375.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που προσφέρθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 3,8 φορές. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 640.594.271 μετοχές, αντιστοιχεί σε ποσό €512.475.416,80 εκατ. και διαιρείται ως εξής:

α) 256.676.271 μετοχές ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €205.341.016,80 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

β) 383.918.000 μετοχές ζητήθηκαν από Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €307.134.400 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στη Διεθνή Προσφορά, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

5. Οι 375.000.000 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(i) 75.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε 20% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(ii) 300.000.000 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε 80% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

6. Οι 75.000.000 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 01.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο Έγγραφο του Παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

(α) 21.621.429 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 28,83% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν εγκύρως στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(β) οι υπόλοιπες 53.378.571 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 71,17% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν τόσο σε Υφιστάμενους Μετόχους που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό όσο και σε νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ’ αναλογία κατανομής για Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίες δεν κατανεμήθηκαν επί τη βάσει της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής,

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι 51.831.602 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 69,11% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 23.168.398 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 30,89% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

7. Συνεπεία των ανωτέρω και της από 07.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (όπως ορίζεται στο Έγγραφο), το τελικό ποσοστό κάλυψης αυτής ανέρχεται σε 100,00%.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€18.750.000) με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (375.000.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €281.250.000 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €99.650.620,35, διαιρούμενο σε 1.993.012.407 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) η κάθε μία.

9. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:

  • Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία κατανεμήθηκαν 2.423.379 Νέες Μετοχές, και
  • Τράπεζα Optima bank A.E., η οποία συμμετείχε ως υφιστάμενος μέτοχος και στην οποία κατανεμήθηκαν 84.220 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων οι 5.006 αφορούν το σκέλος της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.

10. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς, ανέρχονται σε €300.000.000 (ήτοι, €0,80*375.000.000 Νέες Μετοχές).

11. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των τελικών δαπανών έκδοσης ποσού €19,70 εκατ. (προ ΦΠΑ), ανήλθαν σε €280,30 εκατ. και θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της.

12. Η πίστωση των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 Απριλίου 2026 και η διαπραγμάτευσή στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 Απριλίου 2026.

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