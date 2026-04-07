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Το Ιράν απαντά στον Τραμπ με «ανθρώπινες αλυσίδες» για την προστασία υποδομών ενέργειας
Ειδήσεις
19:06 - 07 Απρ 2026

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ με «ανθρώπινες αλυσίδες» για την προστασία υποδομών ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται ενόψει της προθεσμίας Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ, με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν να προκαλούν δεκάδες θανάτους. Σε απάντηση, οι ιρανικές αρχές καλούν κυρίως νέους να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας για την προστασία τους.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Πριν ακόμη εκπνεύσει το τελεσίγραφο, αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Απαντώντας στις απειλές, οι ιρανικές αρχές κινητοποίησαν τον πληθυσμό και απηύθυναν έκκληση κυρίως στους νέους να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, με στόχο να αποτραπούν πιθανά πλήγματα. Η κινητοποίηση καλύπτει φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ η ώρα έναρξης της δράσης ορίστηκε στις 14:00 τοπική ώρα (13:30 στην Ελλάδα).

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2041533145410105593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041533145410105593%7Ctwgr%5E2027b747342abfee466e8ffdf884fb99a593c0b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ertnews.gr%2Feidiseis%2Fdiethni%2Firan-anthropines-alysides-gia-tin-prostasia-ypodomon-kathos-plisiazei-to-telesigrafo-tramp%2F}

Ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, δήλωσε σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση ότι «τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν εθνικό πλούτο και κεφάλαιο, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, και ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στους νέους της χώρας». Ο ίδιος τόνισε ότι η συμμετοχή της νεολαίας σε όλη τη χώρα θα συμβολίσει τη δέσμευση των νέων για την προστασία των υποδομών και την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι περισσότεροι από 14 εκατομμύρια Ιρανοί έχουν δηλώσει εθελοντές για να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη σύγκρουση. Σε δήλωσή του υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας λέγοντας: «Είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου για το Ιράν».

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την έντονη προετοιμασία του Ιράν και την προσπάθεια εμπλοκής του πληθυσμού στην προστασία κρίσιμων υποδομών, σε μια στιγμή που η γεωπολιτική ένταση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 19:13
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