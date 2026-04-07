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AS Company: Αύξηση 56,32% στα EBITDA - Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,19/μετοχή
Επιχειρήσεις
20:03 - 07 Απρ 2026

AS Company: Αύξηση 56,32% στα EBITDA - Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,19/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η AS Company Α.Ε. (ΑΣΚΟ) ανακοίνωσε τις ενοποιημένες οικονομικές της επιδόσεις για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το 2025 ο Όμιλος σημείωσε ιστορική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας με σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €36,1 εκ., αυξημένος κατά 16,38% σε σύγκριση με το 2024.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €8,1 εκ. (αύξηση 56,32%), ενώ σε συγκρίσιμη βάση το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €7,2 εκ. (αύξηση 39,25%), επιβεβαιώνοντας την διαχρονική ανθεκτικότητα και ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου. Σημειώνεται ότι το EBITDA περιλαμβάνει κέρδος περίπου €0,822 εκ. από εκποίηση επενδυτικών ακινήτων.

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 49,14% έναντι 48,57% το 2024, κυρίως λόγω της σύνθεσης των πωλήσεων και της ευνοϊκότερης εξέλιξης των ναύλων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €7,39 εκ. (αύξηση 32,64%) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε €5,75 εκ. (αύξηση 36,64%).

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Η βελτίωση της κερδοφορίας υποστηρίζεται από την βελτίωση της ρευστότητας και από την αποδοτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Στρατηγικές Πρωτοβουλίες και Επιχειρηματική Εξέλιξη

Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος συνέχισε απρόσκοπτα την επιχειρηματική του δραστηριότητα, παραμένοντας συνεπής στον στρατηγικό του σχεδιασμό και στη διαχρονικά συντηρητική προσέγγιση που ακολουθεί στη διαχείριση των δραστηριοτήτων του.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς του, ήτοι στον κλάδο του παιχνιδιού, προϊόντα βρεφικής ανάπτυξης και lifestyle προϊόντα για εφήβους (teens) και ενήλικες (adults). Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων αυτών πραγματοποιήθηκε με έμφαση στη λειτουργική αποδοτικότητα, στη διατήρηση ανταγωνιστικότητας και στη συνεχή προσαρμογή του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στις συνθήκες της αγοράς.

Η δραστηριότητα βρεφικής ανάπτυξης, η οποία εισήχθη κατά το Δ’ τρίμηνο του 2024, ενσωματώθηκε περαιτέρω κατά τη χρήση 2025 με σταδιακό και ελεγχόμενο τρόπο, μέσω στοχευμένων οργανωτικών προσαρμογών και ενίσχυσης υποδομών, χωρίς ανάληψη αυξημένων λειτουργικών ή χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε σε επιλεκτικές επενδύσεις σε εμπορικές υποδομές, συστήματα και εσωτερικές διαδικασίες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την ποιοτική αναβάθμιση της διοικητικής πληροφόρησης και την αποτελεσματική υποστήριξη της εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων – Χρηματοοικονομική Ευελιξία

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει η Εταιρία, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 ολοκληρώθηκαν κινήσεις αξιοποίησης επενδυτικών ακινήτων, οι οποίες είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου, χωρίς να μεταβάλουν τον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό του Ομίλου.

Ειδικότερα, στις 08.09.2025 υπογράφηκε οριστικό συμβόλαιο πώλησης εννέα (9) επενδυτικών ακινήτων στην Ελούντα Λασιθίου, με συνολικό εισπραχθέν τίμημα €3,0 εκατ. Σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά ακίνητα στα Μάταλα Ηρακλείου, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αδειοδότησης, με στόχο την ορθολογική και χρονικά κατάλληλη αξιοποίησή τους.

Προοπτικές και Στόχοι για το 2026

Το οικονομικό έτος 2026 ξεκίνησε μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων προκλήσεων στις αγορές. Παρόλα αυτά ο Όμιλος συνεχίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση των στρατηγικών του προτεραιοτήτων, με έμφαση στην ενίσχυση της εμπορικής αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση των ταμειακών του ροών.

Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και συστηματικά τις εξελίξεις τόσο στο διεθνές όσο και στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, προσαρμόζοντας, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη στρατηγική της, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και την επίτευξη διατηρήσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η συνεχιζόμενη αύξηση στο κόστος μεταφοράς και προϊόντων, καθώς και οι πιέσεις στα διαθέσιμα εισοδήματα των καταναλωτών λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση και τη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Μερισματική Πολιτική

Το 2025 η Εταιρία προέβη σε συνολική διανομή μερισμάτων ύψους 3.108.968 ευρώ , ήτοι αύξηση 21,39% έναντι του συνολικού ποσού διανομής της προηγούμενης χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστό στις δεσμεύσεις του για περαιτέρω βελτίωση της αξίας στους Μετόχους της , προτίθεται να προτείνει στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,19 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

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