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Ώρες αγωνίας για το Ιράν, που δεν υποχωρεί στην ακραία ρητορική Τραμπ - Σε αναβρασμό οι αγορές
Ειδήσεις
18:48 - 07 Απρ 2026

Ώρες αγωνίας για το Ιράν, που δεν υποχωρεί στην ακραία ρητορική Τραμπ - Σε αναβρασμό οι αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ λόγω της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό του», αν και οι συνομιλίες με τους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται, μεταδίδει η Wall Street Journal. 

Η κίνηση αυτή περιέπλεξε προσωρινά τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας έως την προθεσμία που όρισε ο Τραμπ στις 8 μ.μ. την Τρίτη (3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα), αλλά δεν έχει τερματίσει τις συνομιλίες, δήλωσαν αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το αμερικανικό μέσο.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι το Ιράν σκόπευε να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας και ανυπακοής διακόπτοντας την επικοινωνία. Δεν είναι σαφές, όμως, εάν οι άμεσες συνομιλίες θα συνεχιστούν πριν από την προθεσμία.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως το Ιράν θα στήσει ανθρώπινες αλυσίδες σε σημαντικές γέφυρες και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να αποτρέψει τις ΗΠΑ από να τα χτυπήσουν και να τα καταστρέψουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhn1f2dtdkp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το Reuters την ίδια ώρα μεταδίδει πως το Ιράν δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσινγκτον επιμένει σε «υπό πίεση παραδόσεις».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε τη Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής: αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι» λόγω αντιποίνων του Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποιήθηκε ότι σε περίπτωση εκτροχιασμού της κατάστασης, οι σύμμαχοι του Ιράν θα μπορούσαν να κλείσουν και τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, ενισχύοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Ακραία ρητορική Τραμπ και διάψευση για πυρηνικά

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε νωρίτερα την επιθετική ρητορική του απέναντι στο Ιράν, απειλώντας να εξαλείψει ολόκληρο τον πολιτισμό της χώρας εάν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει στις απαιτήσεις του. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Kharg του Ιράν νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε χτυπήσει οκτώ τμήματα γεφυρών σε όλο το Ιράν, και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έπληξε επίσης σιδηροδρομικές γραμμές.

Πάντως, οι ΗΠΑ διέψευσαν τουλάχιστον ότι υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ να εννούσε ότι θα κάνουν χρήση πυρηνικών όπλων. Αναλυτές εκτιμούν, ωστόσο, ότι ο Τραμπ αυτή τη φορά δεν μπλοφάρει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhn1i3cqq895?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος κυλά και η αγωνία κορυφώνεται, καθώς η διορία που έχει δώσει ο Τραμπ στο Ιράν ολοκληρώνεται.

Σε αναβρασμό οι αγορές

Στο μεταξύ, οι παγκόσμιες αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό καθώς η προθεσμία του Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας με το Ιράν πλησιάζει με ελάχιστα σημάδια προόδου.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από 3% μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Kharg την Τρίτη, διαφυλάσσοντας τις πετρελαϊκές υποδομές. Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν, με την πτώση 1,7% του δείκτη Nasdaq να ηγείται των απωλειών.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 19:15
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