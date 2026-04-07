Το «Earthset» από το Artemis II: Η Γη φαίνεται σαν να δύει πίσω από τη Σελήνη (photos)

Ήταν μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία: η αποστολή Artemis II πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη διέλευση κοντά στη Σελήνη και έφτασε σε απόσταση μόλις 4.067 μιλίων από αυτήν. Καθώς ταξίδευε με την κάψουλα Orion πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα έφτασε επίσης σε απόσταση περίπου 252.756 μιλίων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Apollo 13 για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει άνθρωποι στο διάστημα.

Η διέλευση διήρκεσε επτά ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είχαν ξαναδεί ανθρώπινα μάτια, με περίπου το 21% της μυστηριώδους αθέατης πλευράς να φωτίζεται από τον ήλιο από τη δική τους οπτική γωνία.

Δουλεύοντας σε δύο βάρδιες για περίπου πέντε ώρες, οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen τράβηξαν περίπου 10.000 φωτογραφίες, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάδοση της αποστολής.

Οι επικοινωνίες διακόπηκαν για περίπου 40 λεπτά κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Orion πίσω από τη Σελήνη. Τα μέλη του πληρώματος είδαν το «Earthset», δηλαδή τη Γη να φαίνεται σαν να δύει πίσω από τη Σελήνη, παρόμοια με αυτό που είχαν δει οι αστροναύτες του Apollo το 1968.

Κρατήρες είναι ορατοί σε όλη τη σεληνιακή επιφάνεια. Στη φωτισμένη πλευρά της Γης διακρίνονται σύννεφα πάνω από την Αυστραλία και την Ωκεανία, ενώ η σκοτεινή πλευρά βρίσκεται στη νύχτα.

Τι είδαν στη Σελήνη

Η επιστημονική ομάδα του Artemis εκπαίδευσε το πλήρωμα να αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη Σελήνη, όπως αρχαίες ροές λάβας και κρατήρες πρόσκρουσης. Σε αυτή την εικόνα Earthset, οι αστροναύτες εντόπισαν τη λεκάνη Hertzsprung, η οποία εμφανίζεται ως δύο ομόκεντροι δακτύλιοι.

Οι αστροναύτες παρατήρησαν επίσης δακτυλίους γύρω από τη λεκάνη Orientale, έναν από τους νεότερους μεγάλους κρατήρες πρόσκρουσης της Σελήνης. Πριν από αυτή την αποστολή, η Orientale δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ από ανθρώπινα μάτια.



NASA

Στη θέση «10 η ώρα» σε σχέση με την Orientale υπάρχουν δύο μικροί κρατήρες. Οι αστροναύτες πρότειναν να ονομάσουν τον έναν Integrity, από το σκάφος τους Orion, και τον άλλον Carroll, προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Reid Wiseman. Η Carroll Taylor Wiseman, νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, πέθανε το 2020 μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Μετά την ονομασία του κρατήρα Carroll, οι τέσσερις αστροναύτες αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολής της NASA στο Χιούστον.

Ηλιακή έκλειψη

Αργότερα κατά τη διέλευση, οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ ιδιαίτερη ηλιακή έκλειψη.

Για το πλήρωμα του Artemis II, η Σελήνη φαινόταν πολύ μεγαλύτερη μέσα από τα παράθυρα του Orion απ’ ό,τι από τη Γη.

Καθώς η Σελήνη έκρυβε τον ήλιο, τμήματα του ηλιακού στέμματος —της εξωτερικής ατμόσφαιρας του ήλιου— έγιναν ορατά, συμπεριλαμβανομένων δομών που ονομάζονται «streamers» και τις οποίες περιέγραψαν ως «μικρές τούφες μαλλιών».

Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που ο ήλιος καλύπτεται πλήρως κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, διήρκεσε σχεδόν μία ώρα για τους αστροναύτες, ενώ στη Γη διαρκεί συνήθως μόνο λίγα λεπτά.



NASA

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, οι αστροναύτες μπορούσαν επίσης να δουν πλανήτες όπως ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Κρόνος, καθώς και αστέρια και το «Earthshine», δηλαδή τη λάμψη του φωτός της Γης.



Κάτω αριστερά η Αφροδίτη (NASA)

Μετά τη διέλευση, ο διοικητής της αποστολής Artemis II Reid Wiseman ευχαρίστησε την επιστημονική ομάδα της NASA για την εξαιρετική εμπειρία παρατήρησης, καθώς και για «μερικές πραγματικά ανθρώπινες στιγμές».

«Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και σας ευχαριστούμε όλους. Αυτό είναι που κάνουμε καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε ως ομάδα», είπε. «Τα καταφέρατε εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία.»

Η επιστημονική υπεύθυνη Δρ. Kelsey Young εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς το πλήρωμα: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσα έχουμε ήδη μάθει και πόση έμπνευση έχετε προσφέρει σε όλη την ομάδα μας, στην επιστημονική κοινότητα της Σελήνης και σε όλο τον κόσμο. Φέρατε πραγματικά τη Σελήνη πιο κοντά σε εμάς σήμερα.»

Οι φωτογραφίες θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη Σελήνη και την προέλευσή της, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μελλοντικές αποστολές στην επιφάνειά της.

«Ξέρετε από την εμπειρία σας πόσο διαφορετική φαίνεται η Γη όταν τη βλέπεις από το διάστημα», δήλωσε ο Jeremy Hansen μιλώντας με τον διοικητή της NASA Jared Isaacman.

«Όταν βρισκόμασταν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης και κοιτούσαμε πίσω προς τη Γη, ένιωθες σαν να μην ήσουν μέσα σε κάψουλα. Ήταν σαν να είχες μεταφερθεί εκεί. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για το ανθρώπινο μυαλό. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες γι’ αυτό.»