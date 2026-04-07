ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
NASA
NASA
Ειδήσεις
19:34 - 07 Απρ 2026

Το «Earthset» από το Artemis II: Η Γη φαίνεται σαν να δύει πίσω από τη Σελήνη (photos)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ήταν μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία: η αποστολή Artemis II πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη διέλευση κοντά στη Σελήνη και έφτασε σε απόσταση μόλις 4.067 μιλίων από αυτήν. Καθώς ταξίδευε με την κάψουλα Orion πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα έφτασε επίσης σε απόσταση περίπου 252.756 μιλίων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Apollo 13 για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει άνθρωποι στο διάστημα.

Η διέλευση διήρκεσε επτά ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είχαν ξαναδεί ανθρώπινα μάτια, με περίπου το 21% της μυστηριώδους αθέατης πλευράς να φωτίζεται από τον ήλιο από τη δική τους οπτική γωνία.

Δουλεύοντας σε δύο βάρδιες για περίπου πέντε ώρες, οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen τράβηξαν περίπου 10.000 φωτογραφίες, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάδοση της αποστολής.

Οι επικοινωνίες διακόπηκαν για περίπου 40 λεπτά κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Orion πίσω από τη Σελήνη. Τα μέλη του πληρώματος είδαν το «Earthset», δηλαδή τη Γη να φαίνεται σαν να δύει πίσω από τη Σελήνη, παρόμοια με αυτό που είχαν δει οι αστροναύτες του Apollo το 1968.

luna 13a61

Κρατήρες είναι ορατοί σε όλη τη σεληνιακή επιφάνεια. Στη φωτισμένη πλευρά της Γης διακρίνονται σύννεφα πάνω από την Αυστραλία και την Ωκεανία, ενώ η σκοτεινή πλευρά βρίσκεται στη νύχτα.

Τι είδαν στη Σελήνη

Η επιστημονική ομάδα του Artemis εκπαίδευσε το πλήρωμα να αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη Σελήνη, όπως αρχαίες ροές λάβας και κρατήρες πρόσκρουσης. Σε αυτή την εικόνα Earthset, οι αστροναύτες εντόπισαν τη λεκάνη Hertzsprung, η οποία εμφανίζεται ως δύο ομόκεντροι δακτύλιοι.

Οι αστροναύτες παρατήρησαν επίσης δακτυλίους γύρω από τη λεκάνη Orientale, έναν από τους νεότερους μεγάλους κρατήρες πρόσκρουσης της Σελήνης. Πριν από αυτή την αποστολή, η Orientale δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ από ανθρώπινα μάτια.

orient 654a0
NASA

Στη θέση «10 η ώρα» σε σχέση με την Orientale υπάρχουν δύο μικροί κρατήρες. Οι αστροναύτες πρότειναν να ονομάσουν τον έναν Integrity, από το σκάφος τους Orion, και τον άλλον Carroll, προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του διοικητή της αποστολής Reid Wiseman. Η Carroll Taylor Wiseman, νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, πέθανε το 2020 μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Μετά την ονομασία του κρατήρα Carroll, οι τέσσερις αστροναύτες αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολής της NASA στο Χιούστον.

Ηλιακή έκλειψη

Αργότερα κατά τη διέλευση, οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ ιδιαίτερη ηλιακή έκλειψη.

Για το πλήρωμα του Artemis II, η Σελήνη φαινόταν πολύ μεγαλύτερη μέσα από τα παράθυρα του Orion απ’ ό,τι από τη Γη.

Καθώς η Σελήνη έκρυβε τον ήλιο, τμήματα του ηλιακού στέμματος —της εξωτερικής ατμόσφαιρας του ήλιου— έγιναν ορατά, συμπεριλαμβανομένων δομών που ονομάζονται «streamers» και τις οποίες περιέγραψαν ως «μικρές τούφες μαλλιών».

Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που ο ήλιος καλύπτεται πλήρως κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, διήρκεσε σχεδόν μία ώρα για τους αστροναύτες, ενώ στη Γη διαρκεί συνήθως μόνο λίγα λεπτά.

eclipse c4dc7
NASA

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, οι αστροναύτες μπορούσαν επίσης να δουν πλανήτες όπως ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Κρόνος, καθώς και αστέρια και το «Earthshine», δηλαδή τη λάμψη του φωτός της Γης.

ecl2 ef74e
Κάτω αριστερά η Αφροδίτη (NASA)

Μετά τη διέλευση, ο διοικητής της αποστολής Artemis II Reid Wiseman ευχαρίστησε την επιστημονική ομάδα της NASA για την εξαιρετική εμπειρία παρατήρησης, καθώς και για «μερικές πραγματικά ανθρώπινες στιγμές».

«Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και σας ευχαριστούμε όλους. Αυτό είναι που κάνουμε καλύτερα όταν συνεργαζόμαστε ως ομάδα», είπε. «Τα καταφέρατε εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία.»

Η επιστημονική υπεύθυνη Δρ. Kelsey Young εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς το πλήρωμα: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσα έχουμε ήδη μάθει και πόση έμπνευση έχετε προσφέρει σε όλη την ομάδα μας, στην επιστημονική κοινότητα της Σελήνης και σε όλο τον κόσμο. Φέρατε πραγματικά τη Σελήνη πιο κοντά σε εμάς σήμερα.»

Οι φωτογραφίες θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη Σελήνη και την προέλευσή της, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για μελλοντικές αποστολές στην επιφάνειά της.

«Ξέρετε από την εμπειρία σας πόσο διαφορετική φαίνεται η Γη όταν τη βλέπεις από το διάστημα», δήλωσε ο Jeremy Hansen μιλώντας με τον διοικητή της NASA Jared Isaacman.

«Όταν βρισκόμασταν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης και κοιτούσαμε πίσω προς τη Γη, ένιωθες σαν να μην ήσουν μέσα σε κάψουλα. Ήταν σαν να είχες μεταφερθεί εκεί. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για το ανθρώπινο μυαλό. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες γι’ αυτό.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Πολιτική

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;
Τεχνολογία

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά
Magazino

Απίστευτα facts για τη Γη – Πώς θα ξετρελάνετε τα παιδιά

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ
Επιχειρήσεις

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

Πολιτική
13/07/2026 - 14:07

Σημαντική κίνηση για το κυκλοφοριακό: Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά σε 36 μήνες

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:02

ΕΕ: Σχέδιο υποστήριξης προς τη Γάζα ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ

Νομίσματα
13/07/2026 - 13:52

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 13:50

ICAP CRIF: Αύξηση 21% κατέγραψε η ξενοδοχειακή αγορά την τελευταία πενταετία

Εμπορεύματα
13/07/2026 - 13:34

Πετρέλαιο: Άνοδος περίπου 3% λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή 

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:30

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (video)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 12:40

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:32

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 12:22

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ