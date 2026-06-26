Στενά του Ορμούζ: Επιστρέφουν τα πλοία, αλλά η ανησυχία παραμένει

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η νέα επίθεση σε εμπορικό πλοίο επαναφέρει την αβεβαιότητα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη.

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη συμφωνία για την επανεκκίνηση της κυκλοφορίας στα Στενά, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης δέχθηκε πλήγμα στα ανοιχτά του Ομάν, με Αμερικανό αξιωματούχο να αποδίδει την επίθεση στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό εναντίον εμπορικού πλοίου μετά την εκεχειρία, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην αναστολή του σχεδίου εκκένωσης πληρωμάτων που είχε εκπονήσει ο ΟΗΕ.

Παρά το νέο επεισόδιο, η εμπορική δραστηριότητα είχε αρχίσει να ανακάμπτει αισθητά. Σύμφωνα με στοιχεία της AXS Marine, τα οποία αναμεταδίδει το CNBC, την εβδομάδα 15-21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 125 διελεύσεις πλοίων, ο υψηλότερος εβδομαδιαίος αριθμός από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Στις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν 62 διελεύσεις μέσα σε μία ημέρα, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη διάρκεια της κρίσης, αν και εξακολουθεί να αντιστοιχεί μόλις στο 53% της αντίστοιχης περσινής κίνησης.

Η κατάσταση, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη. Το Ιράν απαιτεί όλα τα πλοία να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον βόρειο θαλάσσιο διάδρομο και να ακολουθούν τις οδηγίες των ιρανικών αρχών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ομάν στηρίζουν μια εναλλακτική νότια διαδρομή. Ταυτόχρονα, ο βασικός εμπορικός δίαυλος που χρησιμοποιούνταν πριν από τη σύγκρουση παραμένει κλειστός λόγω ναρκών.

Η αβεβαιότητα αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά διλήμματα στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στον κίνδυνο διέλευσης και στην απώλεια φορτίων και πελατών από ανταγωνιστές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας Okeanis Eco Tankers, Αριστείδης Αλαφούζος, εμφανίστηκε πάντως συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη επίθεση δύσκολα θα ανακόψει τη συνολική τάση αύξησης των διελεύσεων, κυρίως των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως επισήμανε, ο μεγάλος «άγνωστος» παραμένει η Σαουδική Αραβία, η οποία μέχρι στιγμής αποφεύγει σχεδόν πλήρως τις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου, προτιμώντας το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει. Παραμένει άγνωστη η έκταση των ναρκοπεδίων στα Στενά, ενώ οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για κάθε διέλευση έχουν εκτοξευθεί. Τα πολεμικά ασφάλιστρα, που πριν από την κρίση αντιστοιχούσαν περίπου στο 0,05% της αξίας ενός πλοίου, ξεπερνούν πλέον το 0,7%, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, μέχρι να υπάρξει ένα σαφές και κοινά αποδεκτό πλαίσιο ασφαλούς διέλευσης, πολλές εταιρείες θα συνεχίσουν να τηρούν στάση αναμονής, καθώς το διακύβευμα δεν αφορά μόνο το φορτίο, αλλά και την ασφάλεια των πληρωμάτων και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.