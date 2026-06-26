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Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:57 - 26 Ιουν 2026

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση

Γιώργος Αλεξάκης
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Να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του για την αποθήκευση ενέργειας και να αποδομήσει την πολιτική διάσταση που δόθηκε σε αυτές επιχειρεί με εκτενή ανάρτησή του στο LinkedIn ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης. Απαντώντας στην –όπως αφήνει να εννοηθεί– σκόπιμη και παραπλανητική πολιτικοποίηση ενός αμιγώς τεχνικού ζητήματος από κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε υποστήριξε πως η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος καθυστερεί σκόπιμα την ανάπτυξη της αποθήκευσης προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.      

«Δεν διατύπωσα ισχυρισμό ότι κάποιος, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, καθυστερεί σκοπίμως την αποθήκευση για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες εταιρείες ή επιχειρηματικά συμφέροντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μάργαρης διευκρινίζει ακόμη ότι όταν ανέφερε πως το ζήτημα είναι «πολιτικό και όχι τεχνικό», αναφερόταν στις δημόσιες πολιτικές (policy) και όχι στην κομματική ή κυβερνητική πολιτική. Όπως εξηγεί, η τεχνολογία των μπαταριών έχει πλέον ωριμάσει και η ταχύτητα ανάπτυξής της εξαρτάται κυρίως από το αδειοδοτικό και κανονιστικό πλαίσιο, την προτεραιοποίηση των συνδέσεων και τη λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, αποσαφηνίζει ότι η αναφορά του σε «συγκρουόμενα συμφέροντα» δεν αποτελούσε καταγγελία αθέμιτων πρακτικών, αλλά περιγραφή της φυσιολογικής λειτουργίας μιας αγοράς σε φάση μετάβασης, όπου κάθε τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί διαφορετικές οικονομικές επιπτώσεις για τους συμμετέχοντες.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ακόμη ότι ο σχεδιασμός της ενεργειακής μετάβασης γίνεται πρωτίστως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενεργειακή επάρκεια και τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παρουσιάζει και την πρόοδο της χώρας στην αποθήκευση. Όπως σημειώνει, από τα περίπου 200 MW μπαταριών που έχουν ήδη συνδεθεί εντός του 2026, στόχος είναι η εγκατάσταση 1 GW έως το τέλος του έτους και 1,4 GW το πρώτο εξάμηνο του 2027, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αποθήκευσης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο ΑΔΜΗΕ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΡΑΑΕΥ για την επίλυση των τεχνικών και ρυθμιστικών ζητημάτων που αφορούν τις νέες συνδέσεις αποθήκευσης.

Κλείνοντας, χαρακτηρίζει ατυχή την προσπάθεια αξιοποίησης ενός τόσο σύνθετου τεχνικού ζητήματος για πολιτικές σκοπιμότητες, τονίζοντας ότι προτεραιότητα του ΑΔΜΗΕ παραμένει η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Εκφράζει, τέλος, τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα, μετά την εντυπωσιακή ανάπτυξη των ΑΠΕ, εισέρχεται πλέον δυναμικά στην εποχή της αποθήκευσης με ρυθμούς που αναμένεται να ξεπεράσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ανάρτηση

«Με αφορμή δηλώσεις μου στο πλαίσιο μιας συζήτησης για την πορεία ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, και επειδή έγιναν αντικείμενο παρερμηνειών με άλλου είδους κίνητρα, διευκρινίζω τα εξής:

Οι δημόσιες τοποθετήσεις μου είχαν αποκλειστικά οικονομικό και τεχνικό περιεχόμενο. Δεν διατύπωσα ισχυρισμό ότι κάποιος, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, καθυστερεί σκοπίμως την αποθήκευση για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες εταιρείες ή επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όταν ανέφερα ότι το θέμα είναι «πολιτικό και όχι τεχνικό», εννοούσα το πολιτικό με την έννοια του policy (πολιτικές) και όχι κομματικό ή κυβερνητικό. Και αυτό γιατί η τεχνολογία των μπαταριών έχει μπει σε φάση ωρίμανσης και το ερώτημα της ταχύτητας ανάπτυξής της εξαρτάται πλέον περισσότερο από θέματα όπως η αδειοδότηση και το κανονιστικό πλαίσιο, την προτεραιοποίηση συνδέσεων, τη διαμόρφωση των αγορών κοκ» αναφέρει ο Ιωάννης Μάργαρης και συμπληρώνει:

«Αντίστοιχα, η αναφορά σε «συγκρουόμενα συμφέροντα» περιέγραφε τη φυσιολογική λειτουργία μιας αγοράς στην οποία κάθε τεχνολογική μεταβολή έχει διαφορετικές οικονομικές επιπτώσεις για διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων. Η ανάπτυξη της αποθήκευσης ωφελεί την αξιοποίηση των ΑΠΕ και τον ανταγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει άλλες πηγές εσόδων. Αυτό δεν αποτελεί καταγγελία αθέμιτης ή παράνομης συμπεριφοράς».

Παράλληλα ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ τονίζει:

«1. Ο σχεδιασμός για την ενεργειακή μετάβαση γίνεται κατεξοχήν σε επίπεδο Ευρώπης, όπως έχει αναδείξει σωστά η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας κκ. Σταύρος Παπασταύρου και κ. Νίκος Τσάφος κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών με την συμμετοχή τους στα σχετικά Ευρωπαϊκά Όργανα. Ο ενεργειακός σχεδιασμός σε επίπεδο τόσο Ευρώπης όσο και Ελλάδας περνάει από την ανάγκη για πλουραλισμό πηγών (ΑΠΕ, αποθήκευση, φυσικό αέριο) με βασικό στόχο καταρχάς την ενεργειακή επάρκεια και παράλληλα την ελαχιστοποίηση των τιμών ενέργειας.

2. Η Ελλάδα κατάφερε τα τελευταία λίγα χρόνια να πετύχει ρυθμούς ρεκόρ στην ένταξη νέων ΑΠΕ (από 6 GW το 2019 σε 18 GW το 2026) και έχουμε ήδη εισέλθει σε φάση ταχείας ανάπτυξης και της αποθήκευσης. Ήδη εντός 2026 έχουν συνδεθεί περίπου 200 MW μπαταριών και η προσπάθεια των παραγωγών και του ΑΔΜΗΕ είναι να καταφέρουμε έως 1 GW μέχρι το τέλος του έτους και περίπου έως 1.4 GW στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά τα νούμερα που θα πετύχουμε σε λίγους μήνες μας κατατάσσουν μεταξύ των των πρώτων χωρών της Ευρώπης ως ρυθμό ανάπτυξης της αποθήκευσης και ποσοστό αποθήκευσης σε σχέση με εγκατεστημένες ανανεώσιμες.

3. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ συνεργάζεται διαρκώς με το Υπουργείο Ενέργειας και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εξειδίκευση επιμέρους πτυχών που άπτονται της σύνδεσης και επιπλέον μπαταριών στο Σύστημα.

4. Είναι ατυχές όταν τέτοια ζητήματα - που είναι εξ' ορισμού πολύπλοκα και σύνθετα ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας για τις ενεργειακές αγορές - να χρησιμοποιούνται με άλλου είδους κίνητρα και στοχεύσεις. Σε κάθε μετάβαση είναι λογικό να υπάρχουν δυσκολίες και ρίσκα. Η δουλειά μας ως Διαχειριστής είναι να λειτουργούμε με ασφάλεια και ευστάθεια το ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας και σε αυτό παραμένουμε προσηλωμένοι.

5. Η Ελλάδα μετά την εκπληκτική ταχύτητα που πέτυχε με την συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων έχει μπει στην εποχή της αποθήκευσης με ρυθμούς που πάλι θα ξεπεράσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και για αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα».

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