ΕΛΙΜΕ: Συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ για την τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων

Η σύνδεση των ελληνικών λιμένων με την εφαρμοσμένη έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί το βασικό συγκεκριμένο αποτέλεσμα που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η συνεδρίαση, με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλη Κουτουλάκη, επικεντρώθηκε στην ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση, χωρίς ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση να περιλαμβάνει αποφάσεις για συγκεκριμένα επενδυτικά έργα, χρηματοδοτήσεις ή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Το απτό αποτέλεσμα ήταν η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΙΜΕ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), στο πλαίσιο του International Maritime Transport Conference – Thessaloniki 2026. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ένωσης, Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η συμφωνία δημιουργεί πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της λιμενικής διοίκησης, της ναυτιλίας, των μεταφορών, των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους έξυπνους λιμένες, την τεχνητή νοημοσύνη, τα Big Data, τα ψηφιακά δίδυμα, την κυβερνοασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση των λιμενικών υποδομών, πεδία που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Σημαντική διάσταση της συνεργασίας αποτελεί και η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της σύνδεσης των λιμένων-μελών της ΕΛΙΜΕ με την πανεπιστημιακή κοινότητα, της υποστήριξης πρακτικής άσκησης φοιτητών και της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας νέων επιστημόνων. Η κατεύθυνση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση δημιουργούν νέες απαιτήσεις σε τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες, τις οποίες οι λιμενικές επιχειρήσεις θα κληθούν να καλύψουν τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΜΕ εξέτασε τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των λιμένων-μελών να συνεχίσουν να επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές. Στόχος παραμένει η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου θαλάσσιων μεταφορών, εμπορίου και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.