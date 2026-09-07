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Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ναυτιλία
16:27 - 07 Σεπ 2026

Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Reporter.gr Newsroom
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Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών του, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Μανώλη Κουτουλάκη.

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στον λιμενικό τομέα, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των λιμένων-μελών της ΕΛΙΜΕ να συνεχίσουν να επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες τεχνολογίες και βιώσιμες πρακτικές, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου θαλάσσιων μεταφορών, εμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Θαλάσσιων Μεταφορών (International Maritime Transport Conference – Thessaloniki 2026), το οποίο διοργανώθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και αποτέλεσε σημείο συνάντησης εκπροσώπων της Πολιτείας, της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος και ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της λιμενικής βιομηχανίας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της λιμενικής διοίκησης, των logistics, της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, προβλέπει την προώθηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε κρίσιμα πεδία, όπως οι έξυπνοι λιμένες (Smart Ports), η τεχνητή νοημοσύνη, τα Big Data, τα ψηφιακά δίδυμα, η κυβερνοασφάλεια και η ενεργειακή μετάβαση των λιμενικών υποδομών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινου κεφαλαίου για τον λιμενικό και ναυτιλιακό κλάδο, μέσω της σύνδεσης των λιμένων-μελών της ΕΛΙΜΕ με την πανεπιστημιακή κοινότητα, της υποστήριξης πρακτικής άσκησης φοιτητών και της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων επιστημόνων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου επικεντρώθηκαν σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμένων, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, τα εναλλακτικά καύσιμα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι έξυπνοι λιμένες, η κρουαζιέρα, η χρηματοδότηση των μεταφορικών υποδομών και οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τον λιμένα του μέλλοντος.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση συνεργασιών που ενισχύουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και στην αναβάθμιση της θέσης της χώρας στον διεθνή χάρτη των μεταφορών και της ναυτιλίας.

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