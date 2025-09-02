Παπαθανάσης: Στο ΑΠΔΕ ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) η Πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής».

Η Πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εφαρμογών και τεχνολογικών υποδομών που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος, με στόχο πιο αποδοτικές, καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες προς πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Μέσω της αξιοποίησης τοπικών δεδομένων και τεχνολογιών Internet of Things (IoT), ενισχύεται παράλληλα η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, προβλέπονται:

Έξυπνες διαβάσεις πεζών με πρόβλεψη για ΑμεΑ

Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού σε δημοτικά κτίρια

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης για Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα

Ολοκληρωμένη προστασία έναντι κυβερνοεπιθέσεων και υποδομή τηλε-εργασίας

Ψηφιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Η δράση είχε ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.