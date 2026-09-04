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Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων
Επιχειρήσεις
10:41 - 04 Σεπ 2026

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα από τα σημαντικότερα έργα τεχνολογικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού στην ιστορία της, προχωρά η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. υπογράφοντας συμφωνία με την COGNITY Α.Ε. για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων. Η σύμβαση υπεγράφη στις 26 Αυγούστου 2026.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου Digital Insurance Hub. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με στόχο την ασφαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής λειτουργίας και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για τη συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών της INTERLIFE.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περαιτέρω διευκόλυνση του Δικτύου Συνεργατών της INTERLIFE, μέσα από ένα πιο σύγχρονο, απλό και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, με ταχύτερες διαδικασίες, ευκολότερη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση στην καθημερινή ασφαλιστική εργασία.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας ασφαλιστικής πύλης πωλήσεων για τον Κλάδο Αυτοκινήτου και τους Λοιπούς Κλάδους, σύγχρονες δυνατότητες τιμολόγησης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, καθώς και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημαντικό μέρος του μετασχηματισμού αποτελεί και η δημιουργία νέου Self Care περιβάλλοντος για τους ασφαλισμένους, παρέχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε συμβόλαια, καλύψεις, έγγραφα, πληρωμές και ιστορικό ζημιών, ενισχύοντας περαιτέρω την ψηφιακή εμπειρία και την αυτοεξυπηρέτηση.

«Με το έργο αυτό δεν αλλάζουμε απλώς πληροφοριακά συστήματα. Δημιουργούμε τις υποδομές για την INTERLIFE της επόμενης ημέρας, με στόχο να γίνουμε ακόμη πιο γρήγοροι, αποτελεσματικοί και ευέλικτοι και, κυρίως, να διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο την καθημερινή εργασία των συνεργατών μας και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης.

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