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Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος
Υγεία
19:13 - 04 Σεπ 2026

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», η Πράξη «Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Δέρματος», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.699.696 ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Αθηνών «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλοτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό (αλιείς, αγρότες, κτηνοτρόφους).

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων (λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό-δερματοσκόπια και την εφαρμογή τηλεδερματολογίας), προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανώματος και καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα Ειδικά Κέντρα Μελανώματος και με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των ασθενών.

Το έργο, αξιοποιώντας το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) δύναται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

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