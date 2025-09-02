ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Axia για ΟΠΑΠ: Εντυπωσιακή κερδοφορία β’ τριμήνου – Ήπια στάση στην πολιτική μερισμάτων
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:15 - 02 Σεπ 2025

Axia για ΟΠΑΠ: Εντυπωσιακή κερδοφορία β’ τριμήνου – Ήπια στάση στην πολιτική μερισμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα προβλέπει η Axia Research για τον ΟΠΑΠ ενόψει της δημοσίευσης των οικονομικών του στοιχείων για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2025. Η ανακοίνωση αναμένεται την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ την επομένη θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Παρά την αρνητική βάση σύγκρισης λόγω της θετικής επίδρασης του EURO 2024 στο αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, η Axia προβλέπει πως ο ΟΠΑΠ θα καταγράψει σταθερά θετική πορεία, τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, το GGR του β’ τριμήνου εκτιμάται στα 552 εκατ. ευρώ (+3,6% ετησίως), ενώ το EBITDA αναμένεται να φτάσει τα 187,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 110,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,3% ετησίως σε αναφερόμενη βάση, αλλά αυξημένα κατά 4,2% σε επαναλαμβανόμενη.

Για το α’ εξάμηνο του 2025, η Axia προβλέπει EBITDA 394,9 εκατ. ευρώ (+5,7%) και καθαρά κέρδη 234,3 εκατ. ευρώ (+1,2% σε αναφερόμενη βάση και +5,6% επαναλαμβανόμενα), με κέρδη ανά μετοχή 0,65 ευρώ.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναμένεται να επιλέξει συντηρητική προσέγγιση στη διανομή προσωρινού μερίσματος, εξαιτίας της επικείμενης εξαγοράς του υπολοίπου της Stoiximan (191,6 εκατ. ευρώ) και της προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ανανέωσης της άδειας των Ελληνικών Λαχείων. Το προσωρινό μέρισμα προβλέπεται στα 0,5 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,6 ευρώ πέρυσι – χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τελικό μέρισμα θα είναι μειωμένο.

Στον τομέα των στοιχημάτων, το GGR του β’ τριμήνου εκτιμάται στα 178 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο (-1,9%) λόγω της επίδρασης βάσης από το EURO 2024, με το online στοίχημα να σημειώνει μεγαλύτερη υποχώρηση σε σχέση με το επίγειο. Παρά την πτώση, η θεμελιώδης απόδοση των προϊόντων στοιχηματισμού χαρακτηρίζεται ανθεκτική.

Αντίθετα, τα λαχεία συνεχίζουν την ανοδική τους τροχιά, με αύξηση 3% στο β’ τρίμηνο και σταθερά έσοδα περί τα 25 εκατ. ευρώ, χάρη σε βασικά παιχνίδια όπως το Κίνο, το Τζόκερ και το Eurojackpot. Η επιβράδυνση σε σχέση με το α’ τρίμηνο αποδίδεται στην επίδραση προηγούμενων έκτακτων παραμέτρων.

Αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση αναμένονται και τα έσοδα από τα VLTs, ενώ στον τομέα των online καζίνο η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική, με GGR 84,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22% σε σύγκριση με πέρυσι.

Παρά την αύξηση του EBITDA, η λειτουργική κερδοφορία (margin) εκτιμάται ότι θα περιοριστεί ελαφρώς, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, στο 34%, λόγω αύξησης λειτουργικών εξόδων και κόστους προσωπικού.

Οι δαπάνες marketing αναμένονται σταθερές σε ετήσια βάση, αλλά υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω αυξημένων εξόδων για χορηγίες.

Σε ό,τι αφορά το καθαρό αποτέλεσμα, η σύγκριση με πέρυσι επιβαρύνεται από τη μη επανάληψη έκτακτων εσόδων 12,2 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί λόγω της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αναμένεται ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές για το γ’ τρίμηνο και στο ανταγωνιστικό τοπίο στα online παιχνίδια, καθώς και στον διαγωνισμό για την ανανέωση της άδειας των Instant & Passive games, που αποτελούν περίπου το 4,6% του συνολικού GGR του ΟΠΑΠ για το 2024 και εισέρχονται πλέον στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Η Axia καταλήγει σημειώνοντας ότι, παρά τις συγκυρίες, οι μακροοικονομικές συνθήκες (αύξηση ΑΕΠ, μείωση ανεργίας, συγκράτηση πληθωρισμού) συνεχίζουν να στηρίζουν την απόδοση του ΟΠΑΠ, διαμορφώνοντας θετικές προοπτικές για τη συνέχεια του έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

Kitesurf, θέαμα και summer vibes στη Μύκονο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Kitesurf, θέαμα και summer vibes στη Μύκονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 17:05

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ