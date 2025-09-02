Axia για ΟΠΑΠ: Εντυπωσιακή κερδοφορία β’ τριμήνου – Ήπια στάση στην πολιτική μερισμάτων

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα προβλέπει η Axia Research για τον ΟΠΑΠ ενόψει της δημοσίευσης των οικονομικών του στοιχείων για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2025. Η ανακοίνωση αναμένεται την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ την επομένη θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Παρά την αρνητική βάση σύγκρισης λόγω της θετικής επίδρασης του EURO 2024 στο αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, η Axia προβλέπει πως ο ΟΠΑΠ θα καταγράψει σταθερά θετική πορεία, τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, το GGR του β’ τριμήνου εκτιμάται στα 552 εκατ. ευρώ (+3,6% ετησίως), ενώ το EBITDA αναμένεται να φτάσει τα 187,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα 110,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,3% ετησίως σε αναφερόμενη βάση, αλλά αυξημένα κατά 4,2% σε επαναλαμβανόμενη.

Για το α’ εξάμηνο του 2025, η Axia προβλέπει EBITDA 394,9 εκατ. ευρώ (+5,7%) και καθαρά κέρδη 234,3 εκατ. ευρώ (+1,2% σε αναφερόμενη βάση και +5,6% επαναλαμβανόμενα), με κέρδη ανά μετοχή 0,65 ευρώ.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναμένεται να επιλέξει συντηρητική προσέγγιση στη διανομή προσωρινού μερίσματος, εξαιτίας της επικείμενης εξαγοράς του υπολοίπου της Stoiximan (191,6 εκατ. ευρώ) και της προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ανανέωσης της άδειας των Ελληνικών Λαχείων. Το προσωρινό μέρισμα προβλέπεται στα 0,5 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,6 ευρώ πέρυσι – χωρίς αυτό να σημαίνει πως το τελικό μέρισμα θα είναι μειωμένο.

Στον τομέα των στοιχημάτων, το GGR του β’ τριμήνου εκτιμάται στα 178 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο (-1,9%) λόγω της επίδρασης βάσης από το EURO 2024, με το online στοίχημα να σημειώνει μεγαλύτερη υποχώρηση σε σχέση με το επίγειο. Παρά την πτώση, η θεμελιώδης απόδοση των προϊόντων στοιχηματισμού χαρακτηρίζεται ανθεκτική.

Αντίθετα, τα λαχεία συνεχίζουν την ανοδική τους τροχιά, με αύξηση 3% στο β’ τρίμηνο και σταθερά έσοδα περί τα 25 εκατ. ευρώ, χάρη σε βασικά παιχνίδια όπως το Κίνο, το Τζόκερ και το Eurojackpot. Η επιβράδυνση σε σχέση με το α’ τρίμηνο αποδίδεται στην επίδραση προηγούμενων έκτακτων παραμέτρων.

Αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση αναμένονται και τα έσοδα από τα VLTs, ενώ στον τομέα των online καζίνο η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική, με GGR 84,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22% σε σύγκριση με πέρυσι.

Παρά την αύξηση του EBITDA, η λειτουργική κερδοφορία (margin) εκτιμάται ότι θα περιοριστεί ελαφρώς, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, στο 34%, λόγω αύξησης λειτουργικών εξόδων και κόστους προσωπικού.

Οι δαπάνες marketing αναμένονται σταθερές σε ετήσια βάση, αλλά υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω αυξημένων εξόδων για χορηγίες.

Σε ό,τι αφορά το καθαρό αποτέλεσμα, η σύγκριση με πέρυσι επιβαρύνεται από τη μη επανάληψη έκτακτων εσόδων 12,2 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί λόγω της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αναμένεται ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές για το γ’ τρίμηνο και στο ανταγωνιστικό τοπίο στα online παιχνίδια, καθώς και στον διαγωνισμό για την ανανέωση της άδειας των Instant & Passive games, που αποτελούν περίπου το 4,6% του συνολικού GGR του ΟΠΑΠ για το 2024 και εισέρχονται πλέον στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Η Axia καταλήγει σημειώνοντας ότι, παρά τις συγκυρίες, οι μακροοικονομικές συνθήκες (αύξηση ΑΕΠ, μείωση ανεργίας, συγκράτηση πληθωρισμού) συνεχίζουν να στηρίζουν την απόδοση του ΟΠΑΠ, διαμορφώνοντας θετικές προοπτικές για τη συνέχεια του έτους.