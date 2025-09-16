Τάιλερ Ρόμπινσον: Ο εισαγγελέας ζήτησε θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Οι εισαγγελείς της Γιούτα κατηγόρησαν επίσημα την Τρίτη (16/9) τον ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ για φόνο εκ προμελέτης και σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης του.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται ότι πυροβόλησε με ένα τουφέκι από μια θέση ελεύθερου σκοπευτή σε μια στέγη, διαπερνώντας το λαιμό του Κερκ την περασμένη Τετάρτη (10/9).

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το γραφείο του είχε απαγγείλει συνολικά επτά κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης για την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και της παραβίασης μαρτύρων για την άμεση εντολή στον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα.

Ο Γκρέι δήλωσε ότι είχε λάβει την απόφαση να ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής «ανεξάρτητα, βασιζόμενος αποκλειστικά στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος».