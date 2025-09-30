ΚΕΠΕ: Στο 2,1% η αναθεωρημένη πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2025

Ελαφρώς προς τα κάτω αναθεώρησε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) την εκτίμησή του για τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 2025, τοποθετώντας τον στο 2,1%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 2,2%.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΚΕΠΕ, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά, παρά την ήπια επιβράδυνση που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,7% σε ετήσια βάση, έναντι 2,2% στο πρώτο τρίμηνο. Όπως επισημαίνεται, η επιβράδυνση αυτή δεν συνιστά δομική μεταβολή της αναπτυξιακής δυναμικής, αλλά αντανακλά βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, όπως η μείωση των εισαγωγών καυσίμων και η αναστροφή της πορείας των αποθεμάτων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 αποτυπώνουν σημαντική άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης και ενίσχυση των δημοσίων δαπανών. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επέστρεψαν σε θετική πορεία, κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας στις κατασκευές και στον μεταφορικό εξοπλισμό.

Στον εξωτερικό τομέα, η τουριστική δραστηριότητα κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο, ενισχύοντας τις εξαγωγές υπηρεσιών, ενώ αντίθετα οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν πτώση, κυρίως λόγω μείωσης του εμπορίου καυσίμων.

Η έκθεση του ΚΕΠΕ αναδεικνύει θετικές εξελίξεις σε μια σειρά από βασικούς τομείς της οικονομίας:

Κατασκευές: Καταγράφηκε σημαντική αύξηση του δείκτη παραγωγής, με ενδείξεις συνέχισης της θετικής πορείας στο υπόλοιπο του έτους.

Τουρισμός: Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του κλάδου.

Εμπόριο & Βιομηχανία: Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο βελτιώθηκε, ενώ στον βιομηχανικό τομέα, παρότι επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση στον κλάδο της ενέργειας, οι πωλήσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων παρουσίασαν άνοδο.

Στην αγορά εργασίας, παρατηρήθηκε περαιτέρω βελτίωση, με αύξηση των απασχολουμένων και μείωση της ανεργίας. Στο μέτωπο των τιμών, συνεχίστηκε η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους, αν και ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως η στέγαση, η ένδυση-υπόδηση και η εστίαση.

Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο εμφάνισε οριακή μείωση στην απόδοσή του, ενώ περιορίστηκε και το spread έναντι του γερμανικού. Την ίδια ώρα, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών παρουσίασαν άνοδο στη βιομηχανία και τις κατασκευές, υποδηλώνοντας ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην πορεία της οικονομίας.

Η συνολική εικόνα του δεύτερου τριμήνου ενισχύει τη θετική προοπτική για την ελληνική οικονομία, με βασικούς παράγοντες στήριξης:

Η ισχυρή ανάκαμψη του τουριστικού και κατασκευαστικού κλάδου

Η αναμενόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μέτρων πολιτικής

Η επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα με την εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ – ΗΠΑ

Ωστόσο, όπως τονίζεται στην έκθεση, οι εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν έντονοι. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η παγκόσμια αβεβαιότητα καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.