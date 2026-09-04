Ιρλανδία: Εκτόξευση του ΑΕΠ στο 10,2% το β’ τρίμηνο – Πολύ υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση

Σημαντικά ισχυρότερη από την αρχική εκτίμηση αποδείχθηκε η επίδοση της ιρλανδικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 10,2% σε τριμηνιαία βάση, έναντι αρχικής πρόβλεψης για ανάπτυξη μόλις 3,9%.

Η νέα μέτρηση συνιστά μια ιδιαίτερα μεγάλη αναθεώρηση των προκαταρκτικών στοιχείων και αναμένεται να επηρεάσει, σε κάποιο βαθμό, και τη συνολική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη, δεδομένου ότι η Ιρλανδία αποτελεί μέλος της νομισματικής ένωσης και τα στοιχεία της περιλαμβάνονται στους σχετικούς υπολογισμούς.

Η Eurostat αναμένεται να δημοσιεύσει τη Δευτέρα επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης, τα οποία θα προσφέρουν αναλυτικότερη εικόνα για τις επιδόσεις των κρατών-μελών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, η Γαλλία έχει ήδη προχωρήσει σε καθοδική αναθεώρηση της δικής της επίδοσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι η τελική εικόνα για την ανάπτυξη στην περιοχή ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Ο ρόλος των πολυεθνικών

Ωστόσο, η εντυπωσιακή επίδοση της Ιρλανδίας χρειάζεται να αξιολογηθεί με προσοχή. Τα στοιχεία του ΑΕΠ της χώρας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη δραστηριότητα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων που έχουν εγκαταστήσει εκεί την έδρα τους ή διατηρούν σημαντικές παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Apple και η Eli Lilly, των οποίων οι δραστηριότητες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στα στοιχεία του ιρλανδικού ΑΕΠ, χωρίς αυτές να αντανακλούν κατ’ ανάγκη την πορεία της εγχώριας οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν και τον δείκτη της «τροποποιημένης εγχώριας ζήτησης» (modified domestic demand), ο οποίος θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με την εγχώρια οικονομία.

Η εικόνα που προκύπτει από τον συγκεκριμένο δείκτη είναι αισθητά διαφορετική από εκείνη που αποτυπώνει το ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, η τροποποιημένη εγχώρια ζήτηση υποχώρησε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταδεικνύοντας ότι η ισχυρή αύξηση του συνολικού ΑΕΠ δεν μεταφράστηκε αντίστοιχα σε ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Έτσι, η αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 10,2% αποτελεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε επίπεδο συνολικού ΑΕΠ, όμως η εικόνα της οικονομίας στο εσωτερικό της χώρας είναι σαφώς πιο συγκρατημένη, όπως προκύπτει από την πορεία της τροποποιημένης εγχώριας ζήτησης.