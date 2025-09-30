«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 1/10: Ποιοι απεργούν - Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς

Στον «πάγο» μπαίνει αύριο 1/10 η χώρα λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, με κύριο αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων την καθιέρωση του 13ωρου εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλους τους τομείς, με ιδιαίτερα έντονη συμμετοχή από τον χώρο των μεταφορών, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού.

Οι συμμετέχοντες στην απεργία ζητούν:

Απόσυρση της «απαράδεκτης» δέσμης μέτρων για το ωράριο, που προβλέπει 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη

Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες

Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατάργηση των μνημονιακών διατάξεων

Ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

Συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η αστυνομία αναμένεται να λάβει έκτακτα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, ενώ συνιστάται στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Το ωράριο για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και ΗΣΑΠ

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας, με τα οχήματα να κινούνται στους δρόμους της Αθήνας μεταξύ 09:00 και 21:00.

Το μετρό (Γραμμές 2 & 3) και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα προγραμματισμένα απεργιακά συλλαλητήρια.

Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία των γραμμών που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Τρένα & Προαστιακός: Αναμένονται ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) συμμετέχει στην απεργία. Η Hellenic Train με ανακοίνωση της αναφέρει: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

· 2302, 2304 στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό)

· 2534 στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

· 2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών)».

Ταξί: Σε 24ωρη αποχή

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι οδηγοί ταξί, με το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο νέο νομοσχέδιο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο κλάδος των Ταξί ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους ενάντια στην ακρίβεια, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την απαξίωση του δημόσιου έργου υπέρ των πολυεθνικών εφαρμογών».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη η απεργία - Κανονικά οι πτήσεις

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει δηλώσει συμμετοχή στην απεργία, ωστόσο με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ κρίθηκε παράνομη, βάζοντας «φρένο» στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει πως οι πτήσεις της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις ή ακυρώσεις λόγω της απεργίας.

Ακτοπλοΐα: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση της ακτοπλοΐας σε όλα τα λιμάνια της χώρας.