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Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β&#039; τρίμηνο 2026
Ειδήσεις
12:13 - 14 Αυγ 2026

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στην ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ είχε παραμείνει αμετάβλητο στην ευρωζώνη, ενώ στην ΕΕ είχε αυξηθεί κατά 0,1%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,0% στην ευρωζώνη και κατά 1,2% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αυξήσεων 0,5% στην ευρωζώνη και 0,8% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

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Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι αύξησης 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, έναντι αύξησης 2,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση της απασχόλησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην ευρωζώνη, ενώ είχε παραμείνει αμετάβλητη στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 0,5% στην ευρωζώνη και 0,6% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

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