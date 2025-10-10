Πιερρακάκης: Αποστολή και ευθύνη μας, οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν με ευελιξία και ταχύτητα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ECOFIN στο Λουξεμβούργο, παρουσίασε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που «προβλέπει αύξηση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση — αύξηση περίπου 10%».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν μια οικονομία ανθεκτική, μια οικονομία που αναπτύσσεται, μια οικονομία που καταφέρνει να αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα». Παράλληλα, επισήμανε ότι «ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι να είμαστε, αφενός, δημοσιονομικά συνετοί και, αφετέρου, οικονομικά φιλόδοξοι».

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ακόμη ότι κάθε κράτος-μέλος μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, και ότι αυτό θα επιτευχθεί «εάν εμβαθύνουμε την Ένωσή μας και εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών». Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ECOFIN, όπως εξήγησε, θα συζητηθεί «ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων έως την εξάλειψη των κρυφών εμποδίων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, μέχρι και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νομισματικού μας συστήματος».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία και ταχύτητα», χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια ως «την αποστολή μας, την ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Ένωσής μας».