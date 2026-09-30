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Πιερρακάκης: Έχουμε δώσει 1 δισ. ευρώ από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης
Οικονομία
22:44 - 30 Σεπ 2026

Πιερρακάκης: Έχουμε δώσει 1 δισ. ευρώ από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης

Reporter.gr Newsroom

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«Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς τα συνολικά μέτρα στήριξης, με το ύψος των παρεμβάσεων από την έναρξη της κρίσης να ανέρχεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες, όπως σημείωσε, παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Ειδική αναφορά έκανε στο πετρέλαιο θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι σε 15 ημέρες θα υπάρξει νέα αξιολόγηση της κατάστασης, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα ευρωπαϊκά όργανα για την ενέργεια, θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης.

Οι 120 δόσεις για οφειλές

Αναφερόμενος στην αύξηση του αριθμού των δόσεων για τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, από 72 σε 120, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη συνδυασμού της δημοσιονομικής υπευθυνότητας με τη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν συσσωρευμένες οφειλές.

Όπως ανέφερε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανάγκη για «χρηστή μακροοικονομική και δημοσιονομική διαχείριση» και, από την άλλη, οι πολίτες που «συσσώρευσαν χρέη στα χρόνια της κρίσης» και χρειάζονται εργαλεία προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

«Ο κόσμος θέλει ένα κράτος που του δίνει το χέρι, δεν θέλει ένα κράτος που του κουνάει το δάχτυλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε τη ρύθμιση των οφειλών με το ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση.

«Η οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο το "μη". Η οικονομική πολιτική είναι "δίνω εργαλεία στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει το σωστό"», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική που έχει ως στόχο, «στον βαθμό που μπορείς», να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες.

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Νέο πλαίσιο για τους servicers

Σε ό,τι αφορά το νέο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε αυξημένη λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

«Θα υπάρχουν λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά ως πολιτεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το νέο πλαίσιο θα έχει πλέον τη μορφή νόμου και δεν θα εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των servicers.

«Είναι ένα στέρεο βήμα, το βήμα αυτό δεν θα γυρίσει πίσω», σημείωσε.

Τα μέτρα της ΔΕΘ

Ερωτηθείς εάν, παρά τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα εφαρμοστούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο υπουργός απάντησε κατηγορηματικά ότι θα υλοποιηθούν.

«Όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει δημοσιονομικές εφεδρείες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα και υποστήριξε ότι σε αυτό θα αποτυπώνεται η δυνατότητα της χώρας να τηρήσει τις σχετικές δεσμεύσεις.

Όπως σημείωσε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν και η οικονομία βρεθεί αντιμέτωπη με δυσμενέστερα σενάρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω στήριξη των πολιτών.

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