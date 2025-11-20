Άνω των €20 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο εννεάμηνο

Άνοδο κατέγραψαν κατά το τελευταίο εννεάμηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, ξεπερνώντας τα 20 δισ. ευρώ, έναντι των 18,5 περίπου δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2024. Το «άλμα» αυτό είνα πιθανό να οδηγήσει σε νέο ετήσιο ρεκόρ, αφού ή δη οι εισπράξεις στο εννεάμηνο δεν απέχουν πολύ από τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις για το 2024 που ήταν κοντά στα 21,6 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της ΤτΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 9%.

Συνολικά, τα έσοδα από τον τουρισμό έφτασαν τα 20,133 δισ. ευρώ, έναντι 18,472 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε επίπεδο μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρατηρήθηκε μία ελαφριά αντιστροφή της τάσης: οι αφίξεις μη κατοίκων ήταν αυξημένες κατά 3,6% συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2024, όμως οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες υποχώρησαν κατά το ίδιο ποσοστό.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό ισοζύγιο πληρωμών, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 παρατηρήθηκε μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, κυρίως λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, των υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε έναντι του Σεπτεμβρίου 2024, εξαιτίας της σημαντικής βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών και σε δεύτερο βαθμό του πρωτογενούς εισοδήματος. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή σχεδόν εξουδετερώθηκε από την επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών και, λιγότερο, από του δευτερογενούς εισοδήματος.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο 2025, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 408,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 77,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, αφού οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 2,6% (5,6% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 4% (-4,1% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 1% σε τρέχουσες τιμές (αύξηση 2,6% σε σταθερές), ενώ οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,8% (3,5% σε σταθερές).

Το πλεόνασμα στις υπηρεσίες περιορίστηκε, λόγω επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του τουρισμού. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών αυξήθηκαν 3,6%, ενώ οι εισπράξεις από αυτούς μειώθηκαν 3,6%.

Το έλλειμμα του πρωτογενούς εισοδήματος περιορίστηκε, αντανακλώντας χαμηλότερες καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Αντίθετα, το έλλειμμα του δευτερογενούς εισοδήματος σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, φτάνοντας τα 7 δισ. ευρώ.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο ότι η μείωση των εισαγωγών υπερέβη τη μείωση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αγαθών σε τρέχουσες τιμές υποχώρησαν κατά 4,5% (αύξηση 0,4% σε σταθερές), ενώ οι εισαγωγές κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές). Οι συναλλαγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν 2,9% τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές (5,7% και 2,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα των υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του τουριστικού ισοζυγίου, αν και πάνω από το μισό της επίδρασης αυτής αντισταθμίστηκε από την πτώση σε μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες. Σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, οι αφίξεις αλλοδαπών ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4% και τα τουριστικά έσοδα κατά 9%.

Το έλλειμμα του πρωτογενούς εισοδήματος μειώθηκε, κυρίως λόγω χαμηλότερων πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το δευτερογενές εισόδημα παρουσίασε μικρή επιδείνωση, εξαιτίας χαμηλότερων καθαρών εισπράξεων από τους τομείς πέραν της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες όμως ισοσκελίστηκαν σχεδόν πλήρως από τη μείωση των καθαρών πληρωμών της κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου κεφαλαίων περιορίστηκε σε 8,1 εκατ. ευρώ, λόγω λιγότερων καθαρών πληρωμών από τους μη κυβερνητικούς τομείς. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 601,7 εκατ. ευρώ, αντί ελλείμματος το 2024, εξαιτίας της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το συνολικό έλλειμμα –που αντανακλά τις ανάγκες της χώρας για εξωτερική χρηματοδότηση– μειώθηκε έναντι του Σεπτεμβρίου 2024 και ανήλθε σε 416,9 εκατ. ευρώ. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό αυτό έλλειμμα περιορίστηκε στα 6,4 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο 2025, στις άμεσες επενδύσεις, οι απαιτήσεις των κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 238,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις τους προς μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 425,3 εκατ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, οι τοποθετήσεις κατοίκων σε ξένα ομόλογα και έντοκα μειώθηκαν κατά 631 εκατ. ευρώ, αλλά αυξήθηκαν κατά 360,8 εκατ. ευρώ οι τοποθετήσεις σε ξένες μετοχές. Οι υποχρεώσεις προς μη κατοίκους αυξήθηκαν κυρίως από την ενίσχυση κατά 793 εκατ. ευρώ των επενδύσεων σε ελληνικά ομόλογα και, δευτερευόντως, από άνοδο 190 εκατ. ευρώ σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Στις λοιπές επενδύσεις, οι απαιτήσεις κατοίκων αυξήθηκαν λόγω αύξησης των δανείων προς μη κατοίκους (715,2 εκατ. ευρώ) και της στατιστικής προσαρμογής για τα τραπεζογραμμάτια (563 εκατ. ευρώ).

Οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κυρίως λόγω μείωσης κατά 611 εκατ. ευρώ των ξένων τοποθετήσεων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα και κατά 108,8 εκατ. ευρώ των δανείων προς μη κατοίκους, με τη στατιστική προσαρμογή για τα τραπεζογραμμάτια να συγκρατεί τη συνολική μείωση.

Στο εννεάμηνο 2025, στις άμεσες επενδύσεις, οι απαιτήσεις κατοίκων αυξήθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 8,6 δισ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο, οι τοποθετήσεις κατοίκων σε ξένες μετοχές αυξήθηκαν κατά 4,8 δισ. ευρώ, ενώ οι τοποθετήσεις σε ομόλογα εξωτερικού μειώθηκαν κατά 3,3 δισ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 9,2 δισ. ευρώ λόγω αγορών ελληνικών ομολόγων.

Στις λοιπές επενδύσεις, οι απαιτήσεις κατοίκων αυξήθηκαν κυρίως από τη στατιστική προσαρμογή για τα τραπεζογραμμάτια (4,8 δισ. ευρώ) και δευτερευόντως από την αύξηση των δανείων προς μη κατοίκους (1,2 δισ. ευρώ), ενώ μειώθηκαν κατά 533,6 εκατ. ευρώ οι τοποθετήσεις σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Οι υποχρεώσεις προς μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 6,5 δισ. ευρώ από την υποχώρηση των τοποθετήσεων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, με τη στατιστική προσαρμογή για τα τραπεζογραμμάτια να περιορίζει τη συνολική μείωση.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ανήλθαν σε 18,8 δισ. ευρώ, έναντι 13,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024.