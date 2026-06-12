Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων της ΕΚΤ – Προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία

Την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της θωράκισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ανέδειξε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη συζήτησή του στο 7ο OT Forum, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εφόσον αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ενεργειακές τιμές.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, καθώς οι νέες προβλέψεις δείχνουν σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη σε σχέση με τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί στα τέλη του 2025. Όπως εξήγησε, οι πιέσεις προέρχονται κυρίως από την ενεργειακή κρίση και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να έχει επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ δεν έχει προαποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της για τους επόμενους μήνες. «Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο ούτε για τον Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία του πληθωρισμού και των ενεργειακών τιμών.

Τέσσερα σενάρια για την οικονομία

Ο Διοικητής της ΤτΕ αποκάλυψε ότι τόσο η ΕΚΤ όσο και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επεξεργάζονται τέσσερα διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της οικονομίας, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Εξέφρασε, ωστόσο, την αισιοδοξία του ότι μια πιθανή συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και να δημιουργήσει συνθήκες ανάκαμψης και επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Όπως επισήμανε, τα διαδοχικά σοκ από την πλευρά της προσφοράς – από την πανδημία έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις – έχουν δυσκολέψει σημαντικά τη χάραξη νομισματικής πολιτικής, καθώς τα επιτόκια δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις αιτίες των ανατιμήσεων στην ενέργεια.

Πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, αλλά παραμένουν αδυναμίες

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ωστόσο, εντόπισε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στη δημόσια διοίκηση, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, στην εκπαίδευση και στις δημόσιες υποδομές.

Παράλληλα, προσδιόρισε τρεις βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας: τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Δημογραφικό και στεγαστικό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας. Όπως σημείωσε, η υποχώρηση των γεννήσεων συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς πολλοί νέοι αδυνατούν να αποκτήσουν ή να ενοικιάσουν κατοικία και παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Ο Διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του στεγαστικού απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αξιοποίηση των χιλιάδων κλειστών διαμερισμάτων που παραμένουν εκτός αγοράς και πολιτικές που διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Φοροδιαφυγή και φοροαπαλλαγές

Στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής, ο κ. Στουρνάρας έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την περαιτέρω καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος για επανεξέταση του μεγάλου αριθμού φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να στοχεύσουν καλύτερα τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Πρόταση για συνταγματική θωράκιση της δημοσιονομικής σταθερότητας

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Διοικητής της ΤτΕ τάχθηκε υπέρ της πρόβλεψης συνταγματικών εγγυήσεων για τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, επισημαίνοντας ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα υπήρξαν βασικός παράγοντας που οδήγησε την Ελλάδα στην κρίση χρέους.

«Ας γίνει συνταγματική επιταγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στις αρχές του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια ή αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης στα ζητήματα της δημοσιονομικής πολιτικής, του τραπεζικού συστήματος και των μεταρρυθμίσεων.

Ολόκληρη η συζήτηση του Γιάννη Στουρνάρα έχει ως εξής:

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Έχουμε εδώ τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλώς ορίσατε.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτικό μέρος.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ένα σχόλιο για τα 100 χρόνια που κλείνουμε, «Οικονομικός Ταχυδρόμος», θεσμός; Ένα σχόλιο για το επετειακό μας.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Να πω να τα χιλιάσετε; Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής νομίζω δεν είναι παράλογο.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Πολύ σωστά. Επιστρέψατε τα ξημερώματα από τη Φρανκφούρτη, όπου συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια. Τι σηματοδοτεί η νέα απόφασή της για αύξηση και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί τους κόλπους των κεντρικών τραπεζιτών, αλλά και τι θα καθορίσει τις επόμενες αποφάσεις;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ήταν ομόφωνη η απόφαση, διότι οι νέες μας προβλέψεις για τον πληθωρισμό δείχνουν αρκετά αυξημένο πληθωρισμό. Ας πάμε από τον Δεκέμβριο, μην πάμε τον Μάρτιο. Τον Δεκέμβριο προβλέπαμε για την ευρωζώνη πληθωρισμό για το 2026, 1,6% - 1,7%. Τώρα προβλέπουμε 3%. Για του χρόνου προβλέπουμε για την ευρωζώνη πάλι 2,3%. Για τον επόμενο χρόνο 2%. Και αυτό προς το τέλος του χρόνου.

Άρα, λοιπόν, οι συνθήκες έχουν αρκετά σφίξει για τον πληθωρισμό, αλλά δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από το να τα αυξήσουμε τα επιτόκια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα σοκ από την πλευρά της ενέργειας λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

Εάν τώρα υπάρχει όντως μια συμφωνία όπως ακούγεται σήμερα το πρωί και αυτό προκαλέσει μια ραγδαία πτώση της τιμής του πετρελαίου, τίποτα δεν μας εμποδίζει να σκεφτούμε τις επόμενες κινήσεις μας. Είμαστε όμως ανοιχτοί. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο, ούτε για τον Σεπτέμβριο, να ξέρετε.

Όπως το είπε και η Πρόεδρος χτες στη συνέντευξη Τύπου, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το μέλλον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες, θα αποτιμήσουμε και θα αποφασίσουμε.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πάνω σε αυτό που λέτε, πώς εκτιμάτε τις συνθήκες να εξελιχθούν; Έχετε κάποιες προβλέψεις για το βασικό σενάριο, το μέτριο σενάριο; Ποιο βλέπετε πιο πιθανό; Για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε..

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Φυσικά έχουμε προβλέψεις. Αυτήν τη στιγμή έχουμε τέσσερα σενάρια. Έχουμε το βασικό σενάριο, έχουμε ένα ηπιότερο του βασικού και έχουμε δύο χειρότερα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιεύσει αντίστοιχα σενάρια τις επόμενες ημέρες, όπως και κάθε χώρα μέλος της ευρωζώνης.

Όλα είναι πολύ ρευστά, υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Θέλω να ελπίζω, εγώ είμαι πάντα από αυτούς που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, παρά μισοάδειο, ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, θα οδηγήσει στην ανοικοδόμηση της περιοχής, θα ωφεληθούν όλοι.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λέγανε τότε οι οικονομολόγοι και αναλυτές ότι ακόμα και σε 3-4 εβδομάδες να τελειώσει, οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες. Ισχύει αυτή η πρόβλεψη;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Θα είναι μικρές.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Έλεγαν ότι θα συνεχίσουν οι επιπτώσεις, παρά το ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος σε 3-4 εβδομάδες.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ότι είναι αναλογικό της διάρκειας.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Κοιτάξτε, ας τελειώσει και μετά βλέπουμε. Εγώ πιστεύω ότι εάν υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα τηρηθεί από όλα τα μέρη και θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο και το Ιράν, τότε πιστεύω ότι θα υπάρχει μια περίοδος αισιοδοξίας.

Μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά και οι προσδοκίες, όπως είπε και ο Κέινς, είναι πνεύματα των ζώων σε μεγάλο βαθμό, animal spirits. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Άλλωστε κανείς δεν περίμενε ούτε την πανδημία, ούτε την εισβολή στην Ουκρανία.

Δηλαδή βιώνουμε από το 2020 και μετά μια σειρά από κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς, οι οποίοι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τη δουλειά της νομισματικής πολιτικής, διότι η νομισματική πολιτική δεν είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίζει σοκ από την πλευρά της προσφοράς, αναγκάζεται και τα αντιμετωπίζει με το επιτόκιο, που είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και δεν κάνει, να το πω έτσι, καλό στην υπόλοιπη οικονομία. Κάνει καλό μόνο στο να σταματήσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις για τον πληθωρισμό. Ούτε καν τις πρωτογενείς. Το επιτόκιο δεν δημιουργεί προσφορά πετρελαίου.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κι επειδή λοιπόν είναι όλα ρευστά, όπως είπατε, και δεν μπορείς να προβλέψεις και στην οικονομία πολλά πράγματα, γι' αυτό κάνουμε και τις υποθέσεις μας. Έχει προετοιμαστεί η Ευρώπη γι' αυτό;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ναι.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί γι' αυτό; Γιατί μου φαίνεται ότι τελευταία στιγμή κάπως τρέχουμε.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε σενάρια για το πετρέλαιο, γιατί, όπως είπα πριν, από εκεί ξεκινάνε όλα, πάνω στο πετρέλαιο χτίζεται η υπόθεση για τον πληθωρισμό και για την ανάπτυξη. Ακόμα το πετρέλαιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι αυτό που έπαιζε τη δεκαετία του ‘’70 και τη δεκαετία του ’80. Παίζει όμως ρόλο τώρα το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, αυτό όμως είναι ένα σύνολο για το οποίο οι τιμές καθορίζονται λίγο πολύ ομοιόμορφα.

Χ. ΚΟΛΩΝΑ: Είστε από εκείνους που συχνά πυκνά μιλάτε για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία. Έχετε δει σε αυτά τα χρόνια που είστε Διοικητής και ανανεώθηκε και πρόσφατα η θητεία σας, πρόοδο σημαντική; Ή υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια και για κάποιο λόγο έχετε εντοπίσει ότι δεν γίνονται ή δεν προχωράνε;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Έχω δει πολύ μεγάλη πρόοδο, εξάλλου αν δείτε έναν πίνακα του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες για την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Δεν απέχουμε πάρα πολύ από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Υπάρχει όμως ακόμα δρόμος, σημαντικός δρόμος.

Για παράδειγμα, να πω η γραφειοκρατία στον δημόσιο τομέα, οι δικαστικές αποφάσεις, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Να πω ότι το σύστημα παιδείας ακόμα δεν παράγει τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Επίσης υποδομές στο Δημόσιο, οι δημόσιες υποδομές ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Αυτό όμως είναι καλό διότι άμα έχεις περιθώριο τότε μπορείς να ανέβεις. Άρα λοιπόν αρκεί να συνεχίσουμε. Σε τρία πράγματα χρειάζεται να συναινέσει το πολιτικό σύστημα: Να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική πολιτική, διότι αυτή είναι η βάση της προόδου της ελληνικής οικονομίας, να συνεχίσουμε την πρόοδο στις τράπεζες και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Τρία πράγματα.

Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Στεγαστικό και δημογραφικό είναι δύο πεδία που παίζουν άμεσο ρόλο σε αυτό που λέγεται παραγωγικότητα, παραγωγικό μοντέλο, ανάπτυξη της χώρας; Ή είναι ακόμα δευτερεύοντα ζητήματα διευθέτησης της πολιτικής;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Το δημογραφικό είναι σημαντικό θέμα διότι έχει πέσει ο ρυθμός αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Παντού έχει πέσει. Σ' όλον τον κόσμο. Και υπάρχουν πολλές θεωρίες που το εξηγούν. Σ' όλον τον κόσμο όμως. Δεν είμαστε μοναδική περίπτωση. Και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Νότιος Κορέα δείτε πόσο έχει πέσει.

Το δημογραφικό εξαρτάται από το στεγαστικό διότι όταν οι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται και ζούνε με την οικογένειά τους μέχρι αρκετά προχωρημένη ηλικία δεν είναι εύκολο να κάνουν παιδιά. Άρα λοιπόν εκεί και το στεγαστικό είναι ζήτημα και προσφοράς και ζήτησης, θα έλεγα κυρίως προσφοράς. Άρα πρέπει όλη μας η προσπάθεια να πέσει στο να αυξηθεί η προσφορά κατοικίας.

Μην ξεχνάτε υπάρχουν και χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Για πολλούς λόγους. Λόγους παλαιότητας, λόγους ανακαίνισης. Για πολλούς λόγους. Άρα λοιπόν υπάρχει δρόμος εδώ να βελτιώσουμε το στεγαστικό και με τον τρόπο αυτό και το δημογραφικό. Βέβαια το δημογραφικό θέλει και άλλα πράγματα. Πρέπει να μπορέσουμε με μέτρα να συνδυάσουμε για τις γυναίκες την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή. Εγώ το βλέπω διότι είμαι πρόσφατος παππούς.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να πάμε λίγο στο πεδίο της φορολόγησης και της φορολογίας και του σχεδίου, της οικονομικής πολιτικής πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις. Έχετε πει για τις φοροελαφρύνσεις και έχετε πει και για τους φόρους.

Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η συνταγή για τα επόμενα χρόνια; Δεν θα μιλήσουμε για το παρελθόν, για τώρα και μετά στο κομμάτι της φορολόγησης και για τη φορολογική δικαιοσύνη που το ζητάει και η κοινωνία έτσι;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Το νούμερο ένα είναι να συνεχίσει η ΑΑΔΕ να κάνει πρόοδο όσον αφορά τις ηλεκτρονικές. συναλλαγές. Αυτό θα έλεγα είναι το βασικότερο στοιχείο, δηλαδή να πατάσσει τη φοροδιαφυγή, να έρχονται νέα έσοδα για να μπορεί η κυβέρνηση να έχει δημοσιονομικό χώρο και να κάνει μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

Τώρα από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει θέσει το θέμα των πολλών φοροαπαλλαγών. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε εμείς να καταργήσουμε, εξάλλου δεν είναι δουλειά μας εμείς να προτείνουμε στην κυβέρνηση θέματα που αφορούν καθαρά ένα δικό της θέμα, όπως είναι η φορολογία, αλλά αυτό που λέμε όμως είναι, ας τις ξαναδεί. Είναι πολλές πια. Είναι χρήσιμες οι περισσότερες; Μήπως θα μπορούν να στοχευθούν καλύτερα;

Και βλέπω καθαρά ότι και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τελευταία θέτουν θέμα επανεξέτασης των πολλών φοροαπαλλαγών Ίσως να κάνει καλό αυτό, δηλαδή να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για αυτούς που πραγματικά τον έχουν ανάγκη.

Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στο κομμάτι των άλλων φόρων; Έμμεσοι ή άμεσοι; Χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Νομίζω ότι ορθά η κυβέρνηση πράττει όσον αφορά τους έμμεσους φόρους, διότι ακόμα είμαστε χώρα που μόλις τώρα βγήκαμε από την κρίση, πριν από λίγα χρόνια και το νούμερο ένα που πρέπει να προσέξουμε είναι η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Όσο πατάσσεται η φοροδιαφυγή, υπάρχουν δυνατότητες μετά για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Διοικητά, επειδή αναφέρατε αυτόν τον όρο, το δημοσιονομικό, και τουλάχιστον δύο φορές, και επειδή πολιτικά και πολιτειακά έχουμε μπει σε μια τροχιά συνταγματικής αναθεώρησης, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι μια από τις διατάξεις, που αφορά το 79, χρειάζεται περαιτέρω θωράκιση της δημοσιονομικής ισορροπίας της χώρας μέσω Συντάγματος.

Η δική σας γνώμη είναι ότι απαιτείται κάτι τέτοιο ή έχουμε επαρκή εργαλεία για τη δημοσιονομική σταθερότητα και τον έλεγχο της χώρας σε αυτό το κομμάτι;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Κοιτάξτε, επειδή το δημοσιονομικό πρόβλημα παρ’ ολίγο να γίνει η αιτία της καταστροφής της Ελλάδας στο παρελθόν, αρκετές φορές στο παρελθόν και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, θα έλεγα ότι σωστό θα ήταν, κατά την άποψή μου, να προβλεφθεί στο Σύνταγμα κάτι λογικό γι’ αυτό.

Εξάλλου ούτως ή άλλως κανείς δεν διαφωνεί σήμερα, ελπίζω τουλάχιστον στην Ελλάδα, με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ας γίνει συνταγματική επιταγή.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Βάλατε πριν τρία πράγματα, τα οποία θα πρέπει να τηρήσει το πολιτικό σύστημα. Μπορεί, έχει το περιθώριο να συναινέσει. Ένα ήταν το δημοσιονομικό.

Το γεγονός ότι η χώρα έχει μπει σε προεκλογική τροχιά, ως προς την οικονομία, σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να μπούμε σε μια περιπέτεια ξανά του σχηματισμού, μη σχηματισμού κυβέρνησης; Μπορεί να βλάψει πια ένα τέτοιο ενδεχόμενο την οικονομία;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Εάν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, ναι θα τη βλάψει την οικονομία. Βεβαίως, ο εκλογικός κύκλος υπάρχει, είμαστε μια δημοκρατία. Αυτό που απαιτείται είναι συναίνεση στα τρία πράγματα που σας είπα. Αυτά τα έχουμε μάθει με σκληρό τρόπο.

Διότι εάν σταματήσουμε να δείχνουμε υπευθυνότητα στα δημοσιονομικά, αν σταματήσει να υπάρχει βελτίωση στο τραπεζικό σύστημα και γυρίσουμε σε παλιές μεθόδους εννοώ, κουλτούρα πληρωμών «δεν πληρώνω» κτλ. και αν σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις τότε θα επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτά τα τρία πράγματα, η Τράπεζα της Ελλάδος τα θεωρεί ως τα minimum θέματα για πολιτική συναίνεση μεταξύ των κομμάτων.

Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κι ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω αναφορικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη. Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Τι προβλέπεται με βάση αυτήν την απόφαση και τι πρέπει να προσέξει το τραπεζικό σύστημα;

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Δεν είναι καθαρή απόφαση. Τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Άρα, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε. Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που ήταν εδώ και μας τίμησε.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Και να τα χιλιάσετε, όπως είπα.