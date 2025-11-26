Κομισιόν: Πού βλέπει κινδύνους για την ελληνική οικονομία

Πιο συγκεκριμένα, με βάση όσα ανέφερε, χθες, η Κομισιόν, με αφορμή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα βαδίζει στον "ορθό δημοσιονομικό δρόμο", έχοντας "κλειδώσει" σταθερή επίτευξη πλεονασμάτων και μείωση του χρέους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επίσης διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ενώ δεν διαπιστώνει κάποιο κίνδυνο στην εκπλήρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων λόγω της μείωσης του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, των υψηλών κρατικών ταμειακών διαθεσίμων και του χαμηλού βραχυπρόθεσμού και μακροπρόθεσμου κινδύνου στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμά πως η κερδοφορία τους παραμένει δυνατή, ενώ η ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων βελτιώνεται.
Οι κίνδυνοι
Παρατηρεί ωστόσο πως συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δείχνει ανθεκτικό. Παραδέχεται, βέβαια, ότι ένα μέρος του ελλείμματος σχετίζεται και με τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όπως αναφέρεται, με δεδομένο ότι δεν υφίστανται σήμερα αντίστοιχα στοιχεία, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη και επομένως δεν ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία.
Νέες εκθέσεις για την Ελλάδα
Την ίδια στιγμή όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει για μια ακόμη χρονιά «οικονομικές ανισορροπίες» και θα ετοιμάσει εντός του 2026 ειδικές εκθέσεις για αυτές. Φέτος είχε επικεντρωθεί σε δομικές ανισσοροπίες της ελληνικής οικονομίας που είχαν να κάνουν με το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την αγορά εργασίας και τα «κόκκινα δάνεια».
Τα άλλα κράτη - μέλη
Συνολικά διαπιστώνει «οικονομικές ανισορροπίες» σε έξι κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σλοβακία και Σουηδία) και «σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες» σε ένα (Ρουμανία).
Η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα των 12 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προσχέδια προϋπολογισμού, τα οποία είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο μαζί με τις: Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία.
Από την άλλη, κίνδυνο μη συμμόρφωσης διαπιστώνει στους προϋπολογισμούς της Ισπανία Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας και σημαντικούς κινδύνους στους προϋπολογισμούς της Μάλτας και της Ολλανδίας.
Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων στη Γερμανία το έλλειμμα της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει το 3% του ΑΕΠ το 2025, το οποίο όμως αποδίδεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά και της Φινλανδίας που το υπερβολικό έλλειμμα «εξηγείται μόνο εν μέρει από την αύξηση των αμυντικών δαπανών».
Το Eurogroup
Έχοντας λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού όπως και των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης θα περάσει από την κρίση του Eurogroup, χωρίς όμως να αναμένονται σημαντικές παρατηρήσεις.