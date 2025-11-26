ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κομισιόν: Πού βλέπει κινδύνους για την ελληνική οικονομία
Οικονομία
08:43 - 26 Νοε 2025

Κομισιόν: Πού βλέπει κινδύνους για την ελληνική οικονομία

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπορεί η Ελλάδα να βρίσκεται στη λίστα των 12 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προσχέδια προϋπολογισμού, ωστόσο, δε λείπουν οι κίνδυνοι ένεκα βασικών παθογενειών που διατηρούνται αλλά και εξωτερικών κινδύνων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση όσα ανέφερε, χθες, η Κομισιόν, με αφορμή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα βαδίζει στον "ορθό δημοσιονομικό δρόμο", έχοντας "κλειδώσει" σταθερή επίτευξη πλεονασμάτων και μείωση του χρέους

Στην έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως στον Προϋπολογισμό και σημειώνει πως το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται καταγράφοντας βελτίωση και σε αυτό το πεδίο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επίσης διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ενώ δεν διαπιστώνει κάποιο κίνδυνο στην εκπλήρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων λόγω της μείωσης του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, των υψηλών κρατικών ταμειακών διαθεσίμων και του χαμηλού βραχυπρόθεσμού και μακροπρόθεσμου κινδύνου στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμά πως η κερδοφορία τους παραμένει δυνατή, ενώ η ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων βελτιώνεται.

Οι κίνδυνοι

Παρατηρεί ωστόσο πως συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δείχνει ανθεκτικό. Παραδέχεται, βέβαια, ότι ένα μέρος του ελλείμματος σχετίζεται και με τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα κάνει λόγο για νομικές εκκρεμότητές που εγκυμονούν δημοσιονομικούς κινδύνους όπως πχ πιθανές αποφάσεις για αναδρομικά συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων ή ό,τι έχει να κάνει με δικαστικές διαμάχες της ΕΤΑΔ καθώς και πιθανά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για την περίοδο 2026–2027, οι Βρυξέλλες προβλέπουν ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν σταθερά, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα θα επιδεινωθεί με το πλεόνασμα να μειώνεται στο 0,3% του ΑΕΠ το 2026 και να μηδενίζεται το 2027 εξαιτίας της νέας δέσμης μόνιμων μέτρων ύψους 0,7% του ΑΕΠ το 2026 και 0,9% το 202— που περιλαμβάνει μειώσεις στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.

Όπως αναφέρεται, με δεδομένο ότι δεν υφίστανται σήμερα αντίστοιχα στοιχεία, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη και επομένως δεν ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα αναφέρεται, ότι οι εξωγενείς γεωπολιτικοί κίνδυνοι υφίστανται και παραμένουν υπολογίσιμοι. Είναι πιθανό να επηρεάσουν τόσο τις δαπάνες όσο και έσοδα που προέρχονται π.χ. από τον τουρισμό. Δε συμβαίνει το ίδιο με την περίπτωση των αμερικανικών δασμών καθώς η έκθεση της Ελλάδας στην αγορά των ΗΠΑ δεν είναι σημαντική. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν μόνο δευτερογενείς επιπτώσεις αναλόγως με τις έμμεσες επιπτώσεις των δασμών σε τρίτες χώρες που συνδέονται με την ελληνική οικονομία.
Παράλληλα αναφέρει ότι η απασχόληση θα συνεχίσει να αυξάνεται, ωστόσο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας περιορίζεται από χρόνια δομικά προβλήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι χαμηλοί δείκτες συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τα κενά τα κενά στις δεξιότητες των εργαζομένων. Με δεδομένες τις δημογραφικές προκλήσεις της χώρας, η αύξηση της παραγωγικότητας θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης και για τη μείωση του χάσματος παραγωγικότητας με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέες εκθέσεις για την Ελλάδα

Την ίδια στιγμή όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει για μια ακόμη χρονιά «οικονομικές ανισορροπίες» και θα ετοιμάσει εντός του 2026 ειδικές εκθέσεις για αυτές. Φέτος είχε επικεντρωθεί σε δομικές ανισσοροπίες της ελληνικής οικονομίας που είχαν να κάνουν με το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την αγορά εργασίας και τα «κόκκινα δάνεια».

Τα άλλα κράτη - μέλη

Συνολικά διαπιστώνει «οικονομικές ανισορροπίες» σε έξι κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σλοβακία και Σουηδία) και «σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες» σε ένα (Ρουμανία).

Η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα των 12 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προσχέδια προϋπολογισμού, τα οποία είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο μαζί με τις: Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Από την άλλη, κίνδυνο μη συμμόρφωσης διαπιστώνει στους προϋπολογισμούς της Ισπανία Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας και σημαντικούς κινδύνους στους προϋπολογισμούς της Μάλτας και της Ολλανδίας.

Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων στη Γερμανία το έλλειμμα της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει το 3% του ΑΕΠ το 2025, το οποίο όμως αποδίδεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά και της Φινλανδίας που το υπερβολικό έλλειμμα «εξηγείται μόνο εν μέρει από την αύξηση των αμυντικών δαπανών».

Το Eurogroup

Έχοντας λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού όπως και των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης θα περάσει από την κρίση του Eurogroup, χωρίς όμως να αναμένονται σημαντικές παρατηρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ήδη υπουργεία για την τρίτη θητεία
Ανεμοδείκτης

Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ήδη υπουργεία για την τρίτη θητεία

Κληρονομιές: Αναλυτικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ - Οι δηλώσεις, οι φόροι και οι δόσεις
Φορολογία

Κληρονομιές: Αναλυτικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ - Οι δηλώσεις, οι φόροι και οι δόσεις

«Επιστροφή» στην αισιοδοξία με κέρδη για τη Wall: Ο Dow σε τριήμερο ανοδικό σερί
Χρηματιστήρια

«Επιστροφή» στην αισιοδοξία με κέρδη για τη Wall: Ο Dow σε τριήμερο ανοδικό σερί

Βρετανία: Πράσινο φως για «τουριστικό φόρο» - Αντιδράσεις από τον κλάδο φιλοξενίας
Ειδήσεις

Βρετανία: Πράσινο φως για «τουριστικό φόρο» - Αντιδράσεις από τον κλάδο φιλοξενίας

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ΝΔ για την τελευταία ανακοίνωση της Eurostat
Πολιτική

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ΝΔ για την τελευταία ανακοίνωση της Eurostat

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών
Ειδήσεις

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο
Πολιτική

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας
Ναυτιλία

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 10:45

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Πολιτική
08/06/2026 - 10:41

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Εργασιακά
08/06/2026 - 10:36

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:33

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:29

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 10:25

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:23

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 10:16

ΧΑ: Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες

Πολιτική
08/06/2026 - 10:14

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/06/2026 - 10:12

Plan B

Ακίνητα
08/06/2026 - 10:07

Ακίνητα: Νέα οικιστική ανάπτυξη στον Πειραιά – 408 κατοικίες στο ιστορικό ακίνητο Κεράνη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 09:59

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις νότιες Φιλιππίνες

Ακίνητα
08/06/2026 - 09:43

Aκίνητα – Νέο άλμα στα έσοδα από φόρους μεταβίβασης: Στο «κόκκινο» το ραντάρ της ΑΑΔΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 08:58

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 08:39

Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση

Οικονομία
08/06/2026 - 08:29

Νέα ενεργειακή πίεση στην οικονομία: Brent, πληθωρισμός και ανατιμήσεις σε τρόφιμα

Πολιτική
08/06/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ