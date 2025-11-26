Κομισιόν: Πού βλέπει κινδύνους για την ελληνική οικονομία

Μπορεί η Ελλάδα να βρίσκεται στη λίστα των 12 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προσχέδια προϋπολογισμού, ωστόσο, δε λείπουν οι κίνδυνοι ένεκα βασικών παθογενειών που διατηρούνται αλλά και εξωτερικών κινδύνων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση όσα ανέφερε, χθες, η Κομισιόν, με αφορμή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα βαδίζει στον "ορθό δημοσιονομικό δρόμο", έχοντας "κλειδώσει" σταθερή επίτευξη πλεονασμάτων και μείωση του χρέους

Στην έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως στον Προϋπολογισμό και σημειώνει πως το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται καταγράφοντας βελτίωση και σε αυτό το πεδίο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επίσης διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ενώ δεν διαπιστώνει κάποιο κίνδυνο στην εκπλήρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων λόγω της μείωσης του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, των υψηλών κρατικών ταμειακών διαθεσίμων και του χαμηλού βραχυπρόθεσμού και μακροπρόθεσμου κινδύνου στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμά πως η κερδοφορία τους παραμένει δυνατή, ενώ η ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων βελτιώνεται.

Οι κίνδυνοι

Παρατηρεί ωστόσο πως συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δείχνει ανθεκτικό. Παραδέχεται, βέβαια, ότι ένα μέρος του ελλείμματος σχετίζεται και με τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα κάνει λόγο για νομικές εκκρεμότητές που εγκυμονούν δημοσιονομικούς κινδύνους όπως πχ πιθανές αποφάσεις για αναδρομικά συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων ή ό,τι έχει να κάνει με δικαστικές διαμάχες της ΕΤΑΔ καθώς και πιθανά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την περίοδο 2026–2027, οι Βρυξέλλες προβλέπουν ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν σταθερά, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα θα επιδεινωθεί με το πλεόνασμα να μειώνεται στο 0,3% του ΑΕΠ το 2026 και να μηδενίζεται το 2027 εξαιτίας της νέας δέσμης μόνιμων μέτρων ύψους 0,7% του ΑΕΠ το 2026 και 0,9% το 202— που περιλαμβάνει μειώσεις στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.

Όπως αναφέρεται, με δεδομένο ότι δεν υφίστανται σήμερα αντίστοιχα στοιχεία, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη και επομένως δεν ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα αναφέρεται, ότι οι εξωγενείς γεωπολιτικοί κίνδυνοι υφίστανται και παραμένουν υπολογίσιμοι. Είναι πιθανό να επηρεάσουν τόσο τις δαπάνες όσο και έσοδα που προέρχονται π.χ. από τον τουρισμό. Δε συμβαίνει το ίδιο με την περίπτωση των αμερικανικών δασμών καθώς η έκθεση της Ελλάδας στην αγορά των ΗΠΑ δεν είναι σημαντική. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν μόνο δευτερογενείς επιπτώσεις αναλόγως με τις έμμεσες επιπτώσεις των δασμών σε τρίτες χώρες που συνδέονται με την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα αναφέρει ότι η απασχόληση θα συνεχίσει να αυξάνεται, ωστόσο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας περιορίζεται από χρόνια δομικά προβλήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι χαμηλοί δείκτες συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τα κενά τα κενά στις δεξιότητες των εργαζομένων. Με δεδομένες τις δημογραφικές προκλήσεις της χώρας, η αύξηση της παραγωγικότητας θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης και για τη μείωση του χάσματος παραγωγικότητας με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέες εκθέσεις για την Ελλάδα

Την ίδια στιγμή όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει για μια ακόμη χρονιά «οικονομικές ανισορροπίες» και θα ετοιμάσει εντός του 2026 ειδικές εκθέσεις για αυτές. Φέτος είχε επικεντρωθεί σε δομικές ανισσοροπίες της ελληνικής οικονομίας που είχαν να κάνουν με το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την αγορά εργασίας και τα «κόκκινα δάνεια».

Τα άλλα κράτη - μέλη

Συνολικά διαπιστώνει «οικονομικές ανισορροπίες» σε έξι κράτη-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σλοβακία και Σουηδία) και «σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες» σε ένα (Ρουμανία).

Η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα των 12 κρατών-μελών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προσχέδια προϋπολογισμού, τα οποία είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο μαζί με τις: Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Από την άλλη, κίνδυνο μη συμμόρφωσης διαπιστώνει στους προϋπολογισμούς της Ισπανία Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σλοβενίας και σημαντικούς κινδύνους στους προϋπολογισμούς της Μάλτας και της Ολλανδίας.

Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων στη Γερμανία το έλλειμμα της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει το 3% του ΑΕΠ το 2025, το οποίο όμως αποδίδεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά και της Φινλανδίας που το υπερβολικό έλλειμμα «εξηγείται μόνο εν μέρει από την αύξηση των αμυντικών δαπανών».

Το Eurogroup

Έχοντας λάβει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού όπως και των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης θα περάσει από την κρίση του Eurogroup, χωρίς όμως να αναμένονται σημαντικές παρατηρήσεις.