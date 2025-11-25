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Βρετανία: Πράσινο φως για «τουριστικό φόρο» - Αντιδράσεις από τον κλάδο φιλοξενίας
Ειδήσεις
23:40 - 25 Νοε 2025

Βρετανία: Πράσινο φως για «τουριστικό φόρο» - Αντιδράσεις από τον κλάδο φιλοξενίας

Reporter.gr Newsroom
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Την έναρξη της διαδικασίας για την εισαγωγή «τουριστικού φόρου» σε πόλεις και περιφέρειες της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, μία ημέρα πριν από την παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού από την υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις λεπτομέρειες του μέτρου, από το ύψος της χρέωσης έως τον τρόπο εφαρμογής του ανά περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο φόρος θα κυμαίνεται γύρω στις 2 λίρες ανά διανυκτέρευση και θα επιβάλλεται τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε ενοικιαζόμενα καταλύματα τύπου Airbnb. Εναλλακτικό σενάριο που εξετάζεται είναι η υιοθέτηση ποσοστιαίου τέλους, ώστε τα πιο πολυτελή καταλύματα να συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο.

Μεγάλα έσοδα για το Λονδίνο

Η βρετανική πρωτεύουσα αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό ωφελημένο της νέας πολιτικής. Υπολογίζεται ότι ένας φόρος της τάξεως του 5% θα μπορούσε να αποφέρει στους δήμους του Λονδίνου έως και 240 εκατ. λίρες ετησίως. Μόνο το 2024, η πόλη κατέγραψε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις – αριθμός που εξηγεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του δημάρχου Σαντίκ Καν.

«Η επιπλέον χρηματοδότηση θα ενισχύσει την οικονομία του Λονδίνου και θα συμβάλει στη διατήρηση της θέσης του ως ενός από τους κορυφαίους τουριστικούς και επιχειρηματικούς προορισμούς παγκοσμίως», δήλωσε ο Καν, ο οποίος υποστήριζε από καιρό την ανάγκη θεσμοθέτησης του μέτρου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόθεραμ. «Για χρόνια οι πόλεις μας ανταγωνίζονται διεθνώς χωρίς τα εργαλεία που άλλοι θεωρούν δεδομένα», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι μητροπόλεις όπως το Παρίσι και η Βαρκελώνη ήδη συγκεντρώνουν εκατομμύρια από αντίστοιχες πολιτικές.

Αντιδράσεις από τον κλάδο φιλοξενίας

Παρά τη στήριξη μεγάλων αστικών κέντρων, το μέτρο προκαλεί έντονη δυσφορία στους επαγγελματίες του τουρισμού και της φιλοξενίας. Ο φόβος ότι μια νέα επιβάρυνση θα αποθαρρύνει επισκέπτες,ιδίως Βρετανούς που ταξιδεύουν εντός χώρας, κυριαρχεί στον κλάδο.

«Η ιδέα ότι ένας τουριστικός φόρος θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών είναι παραπλανητική. Αντίθετα, θα πλήξει τον τουρισμό και τη φιλοξενία στο Ηνωμένο Βασίλειο», προειδοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος της UKHospitality, Κέιτ Νίκολς. Όπως τόνισε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ήδη λιγότερο ανταγωνιστικό λόγω του υψηλού ΦΠΑ, ο οποίος βρίσκεται στο 20% – σχεδόν διπλάσιος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ελεύθερη επιλογή για τους δήμους

Σημαντική διάσταση του σχεδίου είναι ότι αφήνει στην τοπική αυτοδιοίκηση την επιλογή όχι μόνο της είσπραξης, αλλά και της ίδιας της εφαρμογής του φόρου. Ήδη αρκετοί δήμαρχοι, κυρίως από την αντιπολίτευση, δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να υιοθετήσουν το μέτρο, θεωρώντας το επιβαρυντικό ή πολιτικά μη αποδεκτό.

Η δημόσια διαβούλευση που ξεκινά θα καθορίσει τα τελικά χαρακτηριστικά ενός φόρου που υπόσχεται να ενισχύσει τα δημοτικά ταμεία, αλλά κινδυνεύει να ανοίξει νέο μέτωπο με τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Το βέβαιο είναι πως η κυβερνητική απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη βρετανική τουριστική πολιτική, με πολλές πόλεις να ετοιμάζονται να ζυγίσουν κόστος και όφελος πριν λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

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