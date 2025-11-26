Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει ήδη υπουργεία για την τρίτη θητεία

Τη σύσταση ενός νέου υπουργείου δήλωσε πως εξετάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επιχειρηματική εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης (25/11).

Μιλώντας συγκεκριμένα στην εκδήλωση Forbes 30 under 30, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει ένα νέο Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία εντάσσεται ασφαλώς στο σχέδιο μίας τρίτης τετραετίας που θέλει να αρχίσει να ξεδιπλώνει.

Ο Πρωθυπουργός έχει μεν δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά είναι προφανές ότι οργανώνει τη ραχοκοκαλιά του προγράμματός του. Από το Μαξίμου θεωρούν σημαντικό να υπάρξει ένα όραμα, κατανοητό στους πολίτες.

Στις προηγούμενες εκλογές είχε τεθεί βασικά ο στόχος της αύξησης των μισθών και της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία.

Για να κερδίσει και μία τρίτη θητεία ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δείξει πως δεν έχει χάσει το όραμά του και στρέφει μεταξύ άλλων το βλέμμα του στους νέους και την τεχνολογία.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι πως θέλει επικοινωνιακά να αντιπαραβάλλει τον εαυτό του με τους "ανταγωνιστές" του και κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αφού ξεκαθάρισε (από την πλευρά του) το παρελθόν, αναμένεται αργά ή γρήγορα να εμπλακεί ξανά ενεργά στην πολιτική σκηνή και να προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα σχέδιο με μέλλον.