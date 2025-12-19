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Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Οικονομία
15:47 - 19 Δεκ 2025

Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 26 Ιουνίου  2026.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 έως και Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

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