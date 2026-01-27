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Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων
Οικονομία
18:11 - 27 Ιαν 2026

Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 481 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα, και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 166 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανέρχονται στα 215,8 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 50.000.000 ευρώ (30,1%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 40.000.000 ευρώ (24,1%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 35.680.000 ευρώ (21,5%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 25.500.000 ευρώ (15,4%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 7.500.000 ευρώ (4,5%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 4.000.000 ευρώ (2,4%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 3.320.000 ευρώ (2%).

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 115 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται στα 149,5 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 65.000.000 ευρώ (56,52%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 18.000.000 ευρώ (15,65%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 13.000.000 ευρώ (11,3%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 8.000.000 ευρώ (6,96%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 7.000.000 ευρώ (6,09%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2.500.000 ευρώ (2,17%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.500.000 ευρώ (1,3%).

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 89 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχονται στα 115,7 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 56.700.000 ευρώ (63,7%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 18.100.000 ευρώ (20,3%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 4.700.000 ευρώ (5,3%). Διοικητική υποστήριξη 3.350.000 ευρώ (3,8%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 3.300.000 ευρώ (3,7%). %). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 2.500.000 ευρώ (2,8%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός 350.000 ευρώ (0,4%).

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του συνόλου των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που κατέθεσαν οι 13 Περιφέρειες της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 3,25 δισ ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

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