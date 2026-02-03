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ΣτΕ: Υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη η εισήγηση στην Ολομέλεια για τον υπολογισμό των τόκων
Οικονομία
17:25 - 03 Φεβ 2026

ΣτΕ: Υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη η εισήγηση στην Ολομέλεια για τον υπολογισμό των τόκων

Reporter.gr Newsroom
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Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη θα ταχθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σωτήρης Πλαστήρας, σύμφωνα με την εισήγηση που θα παρουσιάσει στη διάσκεψη της Ολομέλειας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

Η διάσκεψη, η οποία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, θα εξετάσει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τα δάνεια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» και αντιμετωπίζουν προβλήματα αποπληρωμής λόγω του τρόπου επιβολής των τόκων. Ειδικότερα, ο κ. Πλαστήρας προτείνει οι τόκοι να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης των δανειοληπτών και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής.

Η υπόθεση είχε αρχικά συζητηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπό την προηγούμενη ηγεσία, με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα τη Γεωργία Αδειλίνη. Τότε είχε τεθεί προς κρίση προδικαστικό ερώτημα από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, το οποίο ανέδειξε τη διχογνωμία που προέκυψε από αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις τοκοχρεολυτικές δόσεις δανειοληπτών προς τα funds.

Τα funds, όπως τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, υποστηρίζουν ότι οι τόκοι των μηνιαίων δόσεων πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου της οφειλής. Αντίθετα, οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 3689/2010 (νόμος Κατσέλη), οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί κάθε μηνιαίας δόσης ξεχωριστά.

Η τότε εισαγγελέας, Γεωργία Αδειλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, προτείνοντας τον υπολογισμό των τόκων στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής. Ωστόσο, η διάσκεψη της 27ης Φεβρουαρίου 2025 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας του εισηγητή της υπόθεσης.

Η υπόθεση επανέρχεται τώρα ενώπιον της Ολομέλειας, και η απόφαση αναμένεται να κρίνει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξόφλησης, θέτοντας σημαντικά ζητήματα για τα δικαιώματα των οφειλετών έναντι των funds.

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