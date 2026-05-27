ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive
Οικονομία
13:21 - 27 Μάι 2026

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τοποθετήθηκε σήμερα (27/5) μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε για την πράσινη μετάβαση και το μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Παράλληλα, προχώρησε και σε εκτιμήσεις για τη φετινή τουριστική σεζόν εγείροντας ερωτήματα γύρω από την επιθυμητή για τη χώρα μας τουριστική ανάπτυξη. 

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Χατζηθεοδοσίου με αφορμή την συμμετοχή του στην 5η Attica Green Expo σημείωσε:

«Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι για την κλιματική κρίση και τα προβλήματα που αυτή φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, αλλά και σε δήμους, περιφέρειες και επιχειρήσεις».

Ειδικότερα, αναφορικά με την πράσινη μετάβαση επεσήμανε ότι:

«Όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχειρήσεις είτε τους δήμους; Και το τρίτο στοιχείο που είναι αναγκαίο είναι ότι σε αυτή τη μετάβαση η κοινωνία θα πρέπει να έχει καταλάβει και το θετικό που υπάρχει ως αποτύπωμα, αλλά και τι πόροι πρέπει να υπάρχουν, όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από την Ευρώπη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη μετάβαση».

Σε αυτό το φόντο, ο κ. Χατζηθεοδοσίου συμπλήρωσε ότι:

«Σύμφωνα με μελέτη, μέχρι το 2030 θα χρειαστούν 300 χιλιάδες εργαζόμενοι με δεξιότητες σχετικές με την πράσινη μετάβαση. Αν τα πανεπιστήμια και η παιδεία δεν προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση ποιος δεν καταλαβαίνει ότι η οικονομία θα πληρώσει πολύ ακριβά το συγκεκριμένο τίμημα; Για κάθε θέμα που υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει και η κοινωνία και η οικονομία, αυτό είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει το πολιτικό μας σύστημα ότι χρειαζόμαστε αλλαγές που θα έχουν μεγαλύτερο ορίζοντα. Η κοινωνία απαιτεί τις συναινέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε και στο «φλέγον» ζήτημα του δημογραφικού. Όπως είπε:

«Δεν μπορεί τα πολίτικά κόμματα να λένε γενικά «έχουμε πρόβλημα στο δημογραφικό», θα πρέπει να βρεις λύσεις που θα είναι και πρακτικά σωστές γιατί το πολιτικό μας σύστημα βλάπτεται κι από το να λες ιδέες οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες. Πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, να μπορούν να γίνουν βάσει του προϋπολογισμού. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις».

Αναφορικά δε με την εικόνα που επικρατεί αυτή την περίοδο στην αγορά ο πρόεδρος του ΕΕΑ σημείωσε ότι:

«Από τη στιγμή που το νοικοκυριό έχει πρόβλημα για τα βασικά πράγματα πώς θα πάει καλά η αγορά. Στην έρευνα που κάναμε με την ΕΣΕΕ αποδείχτηκε ότι το 40% δήλωσε μείωση του τζίρου, το 50% δήλωσε «περίπου τα ίδια» - το οποίο είναι μείωση γιατί πρέπει να βάλουμε και τον πληθωρισμό».

Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου μίλησε και για τον τουρισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του:

«Πιστεύω ότι φέτος θα κάνουμε ρεκόρ τουρισμού, αλλά ο μέσος όρος της κατανάλωσης θα είναι μικρότερος από όλες τις άλλες φορές γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό. Άρα κι εδώ θα πρέπει να δούμε τι είδους τουρισμό φέρνουμε, τι μας εξυπηρετεί και τι έσοδα μας δίνει. Πρέπει να δούμε αν ο υπερτουρισμός έχει τα αναγκαία έσοδα γιατί αν δεν τα έχει δεν έχει κανένα νόημα να επιβαρύνεις διάφορες περιοχές γιατί επιβάρυνση είναι και στις υποδομές, είναι και στη ζωή των πολίτων είναι και στους τουρίστες. Και τέλος δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε το «βραχιολάκι». Tο all inclusive είναι η καταστροφή», σημείωσε χαρακτηριστικά φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία όπου περιόρισε τον αριθμό των ξενοδοχείων που μπορούν να προβαίνουν στη συγκεκριμένη πρακτική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη
Πολιτική

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας
Εργασιακά

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά
Ειδήσεις

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ