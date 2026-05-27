Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τοποθετήθηκε σήμερα (27/5) μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε για την πράσινη μετάβαση και το μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Παράλληλα, προχώρησε και σε εκτιμήσεις για τη φετινή τουριστική σεζόν εγείροντας ερωτήματα γύρω από την επιθυμητή για τη χώρα μας τουριστική ανάπτυξη.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Χατζηθεοδοσίου με αφορμή την συμμετοχή του στην 5η Attica Green Expo σημείωσε:

«Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι για την κλιματική κρίση και τα προβλήματα που αυτή φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, αλλά και σε δήμους, περιφέρειες και επιχειρήσεις».

Ειδικότερα, αναφορικά με την πράσινη μετάβαση επεσήμανε ότι:

«Όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχειρήσεις είτε τους δήμους; Και το τρίτο στοιχείο που είναι αναγκαίο είναι ότι σε αυτή τη μετάβαση η κοινωνία θα πρέπει να έχει καταλάβει και το θετικό που υπάρχει ως αποτύπωμα, αλλά και τι πόροι πρέπει να υπάρχουν, όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από την Ευρώπη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη μετάβαση».

Σε αυτό το φόντο, ο κ. Χατζηθεοδοσίου συμπλήρωσε ότι:

«Σύμφωνα με μελέτη, μέχρι το 2030 θα χρειαστούν 300 χιλιάδες εργαζόμενοι με δεξιότητες σχετικές με την πράσινη μετάβαση. Αν τα πανεπιστήμια και η παιδεία δεν προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση ποιος δεν καταλαβαίνει ότι η οικονομία θα πληρώσει πολύ ακριβά το συγκεκριμένο τίμημα; Για κάθε θέμα που υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει και η κοινωνία και η οικονομία, αυτό είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει το πολιτικό μας σύστημα ότι χρειαζόμαστε αλλαγές που θα έχουν μεγαλύτερο ορίζοντα. Η κοινωνία απαιτεί τις συναινέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε και στο «φλέγον» ζήτημα του δημογραφικού. Όπως είπε:

«Δεν μπορεί τα πολίτικά κόμματα να λένε γενικά «έχουμε πρόβλημα στο δημογραφικό», θα πρέπει να βρεις λύσεις που θα είναι και πρακτικά σωστές γιατί το πολιτικό μας σύστημα βλάπτεται κι από το να λες ιδέες οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες. Πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, να μπορούν να γίνουν βάσει του προϋπολογισμού. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις».

Αναφορικά δε με την εικόνα που επικρατεί αυτή την περίοδο στην αγορά ο πρόεδρος του ΕΕΑ σημείωσε ότι:

«Από τη στιγμή που το νοικοκυριό έχει πρόβλημα για τα βασικά πράγματα πώς θα πάει καλά η αγορά. Στην έρευνα που κάναμε με την ΕΣΕΕ αποδείχτηκε ότι το 40% δήλωσε μείωση του τζίρου, το 50% δήλωσε «περίπου τα ίδια» - το οποίο είναι μείωση γιατί πρέπει να βάλουμε και τον πληθωρισμό».

Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου μίλησε και για τον τουρισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του:

«Πιστεύω ότι φέτος θα κάνουμε ρεκόρ τουρισμού, αλλά ο μέσος όρος της κατανάλωσης θα είναι μικρότερος από όλες τις άλλες φορές γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό. Άρα κι εδώ θα πρέπει να δούμε τι είδους τουρισμό φέρνουμε, τι μας εξυπηρετεί και τι έσοδα μας δίνει. Πρέπει να δούμε αν ο υπερτουρισμός έχει τα αναγκαία έσοδα γιατί αν δεν τα έχει δεν έχει κανένα νόημα να επιβαρύνεις διάφορες περιοχές γιατί επιβάρυνση είναι και στις υποδομές, είναι και στη ζωή των πολίτων είναι και στους τουρίστες. Και τέλος δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε το «βραχιολάκι». Tο all inclusive είναι η καταστροφή», σημείωσε χαρακτηριστικά φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία όπου περιόρισε τον αριθμό των ξενοδοχείων που μπορούν να προβαίνουν στη συγκεκριμένη πρακτική.