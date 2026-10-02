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Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το οκτάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:28 - 02 Οκτ 2026

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης το οκτάμηνο του 2026 στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Ρεκόρ όλων των εποχών, με άνοδο 5,3%, κατέγραψε το οκτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 ανήλθε στους 9.397.348 επιβάτες, έναντι 8.924.619 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Θετικά στατιστικά στοιχεία για όλα τα αεροδρόμια της ΥΠΑ-14 φορές ξεπεράσαμε τις 5.000 κινήσεις ημερησίως στο FIR Αθηνών

Ο Αύγουστος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,6%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε και τον Αύγουστο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,4% και διακίνησε 1.850.790, έναντι 1.789.861 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα. Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα της πορείας της εναέριας κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο φέτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ξεπεράσαμε τις 5.000 κινήσεις ημερησίως στο FIR Αθηνών. Το ρεκόρ καταγράφηκε αρχικά στις 18 Ιουλίου, και επαναλήφθηκε συνολικά 14, (4 φορές μέσα στον Ιούλιο και 10 φορές μέσα στον Αύγουστο), φτάνοντας τις 5.183 κινήσεις σε μία μόνο ημέρα.

Αύξηση επιβατών, συνολικά και για τα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 4,9%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το οκτάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Φέτος εξυπηρετήθηκαν 60.451.201, έναντι 57.616.881 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 452.983 πτήσεις, έναντι 433.013 πτήσεων πέρυσι.

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