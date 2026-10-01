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Δημογραφικό: Στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025
Ειδήσεις
12:26 - 01 Οκτ 2026

Δημογραφικό: Στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την Πέμπτη (1/10) μερικά ενδιαφέροντα αλλά και ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα μας το 2025.      

Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα αφορούν σε γεγονότα φυσικής κίνησης πληθυσμού, όπως γεννήσεις, θανάτους, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζύγια, που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το 2025. Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ πηγή των στοιχείων για τα ανωτέρω γεγονότα είναι οι σχετικές ληξιαρχικές πράξεις, όπως εκδίδονται από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές και καταχωρίζονται σε πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2025 ανήλθαν σε 65.618 (33.633 αγόρια και 31.985 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2024 που ήταν 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια).

Οι 65.618 αποτελούν ασφαλώς ιστορικό χαμηλό για τη χώρα μας.

Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες κατά το 2025 ανήλθαν σε 422, μειωμένες κατά 7,0% σε σχέση με το 2024 που ήταν 454.

  • Οι θάνατοι, κατά το 2025, ανήλθαν σε 121.841 (61.644 άνδρες και 60.197 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το 2024 που ήταν 126.916 (64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 208, μειώνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,8 το 2024 σε 3,2 το 2025.
  • Οι γάμοι το 2025 ανήλθαν σε 36.810 (20.868 θρησκευτικοί και 15.942 πολιτικοί), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το 2024, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 36.649 (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης το 2025 ανήλθαν σε 16.627, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8% σε σύγκριση με το 2024 που ήταν 14.486. Στους γάμους του έτους 2025 περιλαμβάνονται 100 γάμοι μεταξύ ανδρών και 95 μεταξύ γυναικών. Αντίστοιχα, στα σύμφωνα συμβίωσης του ίδιου έτους περιλαμβάνονται 178 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 98 μεταξύ γυναικών.
  • Τα διαζύγια το 2025 ανήλθαν σε 15.853, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2024 (15.532 διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, κατά το 2025, εκδόθηκαν 13.127 συναινετικά (82,8%) και 1.926 κατ’ αντιδικία διαζύγια (12,1%), ενώ για 800 διαζύγια (5,0%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου. Το 67,6% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2025 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (10.722 διαζύγια).
  • Η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους το 2025 ήταν 43,1 έναντι 42,4 το 2024, 37,5 το 2023, 33,4 το 2022 και 34,2 το 2021.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 12:45
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