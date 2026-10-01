Δημογραφικό: Στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την Πέμπτη (1/10) μερικά ενδιαφέροντα αλλά και ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα μας το 2025.

Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα αφορούν σε γεγονότα φυσικής κίνησης πληθυσμού, όπως γεννήσεις, θανάτους, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζύγια, που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το 2025. Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ πηγή των στοιχείων για τα ανωτέρω γεγονότα είναι οι σχετικές ληξιαρχικές πράξεις, όπως εκδίδονται από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές και καταχωρίζονται σε πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2025 ανήλθαν σε 65.618 (33.633 αγόρια και 31.985 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2024 που ήταν 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια).

Οι 65.618 αποτελούν ασφαλώς ιστορικό χαμηλό για τη χώρα μας.

Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες κατά το 2025 ανήλθαν σε 422, μειωμένες κατά 7,0% σε σχέση με το 2024 που ήταν 454.