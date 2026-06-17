ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Αρνητικό πρόσημο κατέγραψε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, καθώς διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 2.392 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.327 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν το ταμειακό ισοζύγιο είχε κινηθεί σε θετικό έδαφος.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, αυτά διαμορφώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 σε 27.830 εκατ. ευρώ, έναντι 27.093 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση σε ετήσια βάση. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 29.197 εκατ. ευρώ, από 24.983 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.