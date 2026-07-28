Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 2,27 εκατ. ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στο 2025, στο πλαίσιο του εποπτικού της έργου, με τη συντριπτική πλειονότητα του ποσού να προέρχεται από υπόθεση που αφορά ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης, η ΤτΕ εντόπισε συνολικά 38 παραβάσεις από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.273.325 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η περίπτωση ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο καταγράφηκαν 13 παραβάσεις του πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.891.050 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 83% του συνολικού ύψους των κυρώσεων που επέβαλε η εποπτική αρχή μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, η τράπεζα κλήθηκε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ενισχύσει τις διαδικασίες συμμόρφωσής της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ωστόσο, δεν αναφέρει στην έκθεσή της την ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.

Οι υπόλοιπες κυρώσεις

Πέρα από τη μεγάλη υπόθεση στον τομέα της πρόληψης ξεπλύματος χρήματος, η ΤτΕ επέβαλε επιπλέον πρόστιμα για διαφορετικές κατηγορίες παραβάσεων.

Ειδικότερα:

145.875 ευρώ αφορούν παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 18.000 ευρώ επιβλήθηκαν για παραβιάσεις του πλαισίου διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές. 218.400 ευρώ αφορούν παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η εποπτική αρχή δεν περιορίστηκε στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων, αλλά προχώρησε και σε συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ζητώντας από τους εποπτευόμενους φορείς να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων παραβάσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η εποπτική της δράση αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αποτελεσματική εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις.

Στουρνάρας: Ανθεκτικό το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα – Οι κίνδυνοι για το 2026

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογραμμίζει ότι το 2025 ενισχύθηκε περαιτέρω η ανθεκτικότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, με τις ελληνικές τράπεζες να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα stress tests της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και να επιβεβαιώνουν την αντοχή τους σε δυσμενή σενάρια μέσω της αξιολόγησης του ΔΝΤ.

Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες αναβαθμίστηκαν στην επενδυτική βαθμίδα από διεθνείς οίκους και άντλησαν κεφάλαια από τις αγορές με ανταγωνιστικούς όρους, ενώ οι μικρότερες τράπεζες αύξησαν το μερίδιό τους, βελτίωσαν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα και μείωσαν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με τον δείκτη να υποχωρεί κάτω από το 5% στο τέλος του 2025.

Στον ασφαλιστικό κλάδο, η ΤτΕ διαπιστώνει προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, ενώ το ενδιαφέρον των τραπεζών για συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες αποτυπώνει, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, τις θετικές προοπτικές του κλάδου.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος ενίσχυσε το εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, θέτοντας αυστηρότερες απαιτήσεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και εποπτικών αναφορών.

Ωστόσο, ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποιεί για αυξημένους κινδύνους το 2026 λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, της ανόδου των ενεργειακών τιμών, των υψηλών αμερικανικών δασμών και των πιέσεων στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Βασική προτεραιότητα της εποπτείας για το επόμενο διάστημα θα είναι η θωράκιση των τραπεζών απέναντι σε γεωπολιτικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, η εφαρμογή αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων στους servicers και η ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε τέλος ότι η έκθεση της ΤτΕ ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της εποπτικής αρχής, ευχαριστώντας τα στελέχη της για το έργο τους και την αποτελεσματικότητα που αναγνωρίστηκε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.