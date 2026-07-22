ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2.023,2 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2026 και 3.812,3 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,2% τον Μάιο του 2026 και κατά 20,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 2.023,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.835,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 10,9% κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.430,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2.191,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 14,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2026: 407,0 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 356,6 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 95,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3.812,3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2.885,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 1.090,0 εκατ. ευρώ ή 25,8% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.319,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 162,8 εκατ. ευρώ ή 12,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.507,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 20,9% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 30,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 83,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Μάιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2.430,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 0,1% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.277,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 27,9% (Μάιος 2026: 1.017,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 795,1 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 28,7% (Μάιος 2026: 186,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 261,1 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.091,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,3% και διαμορφώθηκαν στα 484,9 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,6% και διαμορφώθηκαν στα 160,3 εκατ. ευρώ. Πτώση κατά 7,2% στα 67,5 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 23,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 188,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 55,1%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 5.319,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 18,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.676,1 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 36,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.420,0 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.261,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,9%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 414,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 760,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 284,5 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 27,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 221,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 50,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 736,3 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 19,4% στα 539,0 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 3.329,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 55,1% έναντι του Μαΐου του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 10,2% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 15,1%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 1.653,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 14,6%, ενώ μειωμένη κατά 8,8% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 299,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 14,6% και διαμορφώθηκε σε 692,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,4% σε 201,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 1,1% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 114,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 25,1% και διαμορφώθηκε σε 520,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,9% σε 126,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 8.569,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.089,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 64,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4.730,8 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 3.838,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 23,8% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 13,6% και διαμορφώθηκε σε 1.227,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 13,7% σε 389,2 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 14,2% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 356,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 35,9% και διαμορφώθηκε σε 965,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,0% σε 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.